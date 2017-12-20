«أسود الرافدين» يتحدى الظروف بسلاح العزيمة

ربما اعتاد المنتخب العراقي لكرة القدم عبر سنوات طويلة مضت على المشاركة بالبطولات في أحلك الظروف بسبب ما مرت به بلاد الرافدين من أزمات سياسية وحروب عديدة، لكن عزيمة لاعبي الفريق كانت دائماً هي العنصر الحاسم في تحقيق أفضل النتائج الممكنة.

ولا تخلو مشاركة أسود الرافدين في بطولة كأس الخليج المرتقبة (خليجي 23) بالكويت من المشاكل أيضا لكنها لا تتعلق هذه المرة بالأوضاع السياسية في بلادهم بقدر تعلقها بقرار اللجنة الأولمبية العراقية بتعليق كافة أنشطتها بعد حكم قضائي يعتبرها كيانا منحلا.

وودع أسود الرافدين مسيرتهم بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 صفر اليدين بعدما احتل الفريق المركز الخامس قبل الأخير في مجموعته بالدور النهائي من التصفيات ليهدر الفريق فرصة جديدة لبلوغ المونديال.

ولهذا، تمثل النسخة المرتقبة من بطولات كأس الخليج (خليجي 23) والمقرر إقامتها بالكويت من 22 ديسمبر الحالي إلى الخامس من يناير المقبل بمثابة غاية ووسيلة في آن واحد.

غاية

وتبدو هذه النسخة غاية كبيرة أمام المنتخب العراقي حيث يتطلع الفريق للفوز بلقبها من أجل تعويض غيابه عن المونديال الروسي من ناحية واستعادة أمجاد الماضي في البطولة الخليجية.

كما تمثل خليجي 23 وسيلة أمام أسود الرافدين للاستعداد الجاد والقوي على جميع المستويات فنيا وبدنيا ومعنويا قبل عام واحد على خوض الفريق فعاليات كأس آسيا 2019 بالإمارات. ورغم غيابه عن عدة بطولات خليجية إما للانسحاب أو للابتعاد بسبب الأوضاع السياسية لبلاده، كان للمنتخب العراقي نصيب رائع من تاريخ البطولة حيث أحرز لقب البطولة ثلاث مرات في أعوام 1979 و1984 و1988 وكان أول من كسر احتكار المنتخب الكويتي للقب الخليجي. ولكن أسود الرافدين عانوا كثيرا من الظروف السياسية لبلادهم ما أبعدهم عن منصة التتويج فترة طويلة بلغت 25 عاما.

مقوّمات

ويمتلك المنتخب العراقي العديد من المقومات التي تساعده على هذا وإن لم تكن نتائج الفريق في المباريات الودية بالفترة الماضية على النحو المطلوب.

كما يعول الفريق كثيرا على خبرة لاعبيه الكبار أمثال علاء عبد الزهرة ومحمد قاصد. ولكن الفريق سيفتقد جهود لاعبيه أحمد ياسين لاعب آيك السويدي وجاستن ميرام نجم كولمبوس كرو الأميركي لعدم سماح نادييهما بالمشاركة مع أسود الرافدين في هذه البطولة. ويستهل المنتخب العراقي مسيرته في البطولة بلقاء نظيره البحريني وذلك ضمن فعاليات المجموعة الثانية التي تضم معهما منتخبي قطر واليمن.

وصول

بات المنتخب العراقي أول فريق يصل إلى الكويت أمس للمشاركة ببطولة خليجي 23 التي تنطلق بعد غدٍ وتستمر حتى الخامس من الشهر المقبل.

وأجرى منتخب أسود الرافدين معسكرا تدريبيا في مدينة دبي الإماراتية تخللته مباراة ودية مع المنتخب الإماراتي انتهت بخسارته بهدف دون رد.