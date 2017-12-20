«شيبتني كأس الخليج» آخر إصدارات الجوكر

أطلق الزميل محمد الجوكر المستشار الإعلامي في جريدة البيان أمين عام جمعية الإعلام الرياضي إصداره الجديد «شيبتني كأس الخليج» وهو الإصدار الثاني عشر له عبر تاريخه الطويل في مجال الإعلام الرياضي، منها أربعة إصدارات تخص دورات كأس الخليج، التي انطلقت قبل 47 عاما، ويشتمل الكتاب على 224 صفحة في أربعة فصول، وهي رحلة عمر، وفرحة وطن، وكانت أيام، والرابع خليجي 23، وكتب المقدمة شيخ دورات الخليج الشيخ عيسى بن راشد الخليفة شاهد على جميع الدورات من المنامة عام 70 حتى الرياض.

ويعد الإصدار مفاجأة «بوسلطان» الذي تربطه علاقة أزلية مع هذه الدورات، حيث بدأ متابعاً لها منذ الدورة الثانية عبر أثير الإذاعة، قبل أن تنقل على المحطات التلفزيونية عام 74 في الدورة الثالثة بالكويت، وبدأ العمل الميداني والتغطية في مشواره الإعلامي منذ عام 82 في الدورة السادسة بأبوظبي، ومنها أصبح وجهاً معروفاً على الساحة الإعلامية الخليجية، ونال التقدير والتكريم في معظم هذه الدورات. ويشارك الجوكر هذه المرة بدعوة من وزارة الإعلام الكويتية، ليكون أحد الزملاء الخليجيين الذين تم دعوتهم للمشاركة في تغطية العرس الخليجي بالكويت.