استقبال حافل للأبيض في الكويت

دخل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أجواء خليجي 23، التي ستقام على أرض الكويت خلال الفترة من 22 ديسمبر إلى 5 يناير المقبل، حيث يخوض الفريق مراناً مهماً اليوم، تحت إشراف الإيطالي البرتو زاكيروني، استعداداً لمواجهة عُمان في انطلاقة المنافسات يوم الجمعة على ستاد جابر الدولي، حيث يضع الجهاز الفني اللمسات الأخيرة على استعدادات الفريق والاطمئنان على حسن تنفيذ اللاعبين لخطة اللعب، إضافة إلى الاطمئنان على كافة العناصر سعياً للاستقرار على تشكيلة اللعب.

مران أخير

ويختتم منتخبنا الوطني استعداداته يوم غد، من خلال المران الأخير الذي سيقام على ملعب ستاد جابر، من أجل مواجهة شقيقه العُماني مساء الجمعة، حيث يركز الجهاز الفني على التشكيلة النهائية التي سيخوض بها المباراة، والاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين ومدى استيعابهم لتطبيق خطة اللعب التي سيخوض بها المباراة، وسوف تشهد تشكيلة الفريق مشاركة عدد من اللاعبين الشباب الذين قام زاكيروني بضمهم للفريق.

وصول للكويت

وكانت بعثة المنتخب قد وصلت إلى العاصمة الكويتية مساء يوم أمس برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة، واستقبلت البعثة بترحاب كبير من قبل المسؤولين الكويتيين، حيث كان في استقبال البعثة الدبلوماسية لسفارة الدولة بالكويت، وعدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، وعبدالقادر حسن مدير إدارة العلاقات العامة في اتحاد الكرة، واستقبلت البعثة بالورود ترحيباً ببعثة الأبيض. وفور وصول الفريق إلى مقر الإقامة، لقي الفريق استقبالاً حاراً من رواد الفندق، توجه الجميع إلى مطعم الفندق المجهز لاستقبال بعثة الأبيض، حيث تناول الجميع وجبة العشاء.

مران في الوصل

وكانت بعثة المنتخب قد غادرت مطار دبي الدولي مساء أمس وكان في وداع البعثة إبراهيم النمر الأمين العام المساعد، بعد أن أدى المنتخب تدريباً صباحياً في نادي الوصل بحضور جميع اللاعبين، الذين ظهروا بمستوى طيب وبدت جاهزيتهم للبطولة عالية، استعداداً لملاقاة نظيرهم العُماني مساء غد في الجولة الأولى لمنافسات خليجي 23، ضمن المجموعة الأولى التي تضم كذلك منتخبي السعودية وعُمان، ومن المقرر أن يلاقي الأبيض عُمان يوم الجمعة ثم يلاقي السعودية يوم 25 من الشهر الجاري ويختتم دوري المجموعات في الكويت يوم 28 من الشهر نفسه.

حماس اللاعبين

وشهدت الحصة التدريبية التي أقيمت في نادي الوصل، حماساً من اللاعبين، حيث استهلها زاكيروني بكلمة مع اللاعبين شرح خلالها برنامج المران ثم أقام عدة تدريبات تكتيكية على مراكز اللعب وخطة المباراة، وظهر خلالها اللاعبون بمستوى فني وخاصة عمر عبدالرحمن وإسماعيل الحمادي اللذين تعرضا للإصابات خلال الفترة الماضية، وأصبحا في جاهزية طيبة لانطلاقة منافسات الدورة.

ضم خليل

وكان زاكيروني قد قام باستدعاء المهاجم أحمد خليل للانضمام إلى صفوف الأبيض يوم أمس وعلى الفور انضم اللاعب للمران الصباحي من أجل تجهيزه بشكل جيد لانطلاقة منافسات البطولة.

24 لاعباً في قائمة منتخبنا

تضم قائمة منتخبنا الوطني 24 لاعباً حسب لائحة البطولة وهم: فارس جمعة، محمد فوزي، علي مبخوت، أحمد الهاشمي (العطاس) (الجزيرة) خميس إسماعيل، محمد مرزوق، إسماعيل الحمادي، أحمد خليل (شباب الأهلي دبي) خالد عيسى، محمد أحمد، إسماعيل أحمد، مهند سالم، محمد عبدالرحمن، أحمد برمان، عمر عبدالرحمن، ريان يسلم (العين)، خليفة مبارك، محمود خميس (النصر)، محمد حسن الشامسي، محمد برغش المنهالي (الوحدة) سالم العزيزي، علي سالمين، سلطان المنذري (الوصل) أحمد مال الله فيروز (الإمارات).