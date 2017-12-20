الجسمي: «خليجي» محطة الأبيض لآسيا 2019

يرى حسن الجسمي مدير إدارة الإعلام الرقمي والتسويق والمتحدث الرسمي لاتحاد الكرة، أن مشاركة الأبيض في منافسات «خليجي 23» تعتبر محطة من محطات إعداد وتجهيز الفريق للمشاركة في منافسات كأس آسيا والتي ستقام في الإمارات عام 2019، حيث تعتبر البطولة فرصة ذهبية للجهاز الفني بقيادة الإيطالي ألبروتو زاكيروني من حيث التعرف على عدد من المنافسين المشاركين في البطولة، وتهيئة اللاعبين لخطة ونظام اللعب ومنح الفرصة أمام عدد من العناصر الشابة وتثبيت أقدامها لاكتساب مزيد من الخبرات، قبل انطلاقة البطولة القارية.

وقال الجسمي إن مجلس إدارة اتحاد الكرة قام بتوفير كل الدعم للمنتخب خلال الفترة الماضية، من حيث تواصل برامج الإعداد، ودعم الجهازين الفني والإداري، من خلال خطة مدروسة تهدف إلى تعزيز أداء الفريق وتطوير المستوى الفني، سعياً لتحقيق طموحات الشارع الكروي، حيث إن استقرار العمل الإداري يعزز من قيمة العمل الفني ونجاحه.

صعوبة التكهن

ويشير المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة إلى صعوبة التكهن بمن سيفوز ببطولة «خليجي 23»، خاصة أن جميع المنتخبات في مرحلة تجديد الصفوف والدماء، وعادة بطولات الخليج يصعب التنبؤ ببطلها، والدليل فوز العديد من المنتخبات باللقب خلال السنوات الأخيرة، رغم أنهم لم يكونوا من بين المرشحين قبل انطلاقها، ومنها الكويت في البطولة التي أقيمت في اليمن، ومن هنا تكتسب بطولة الخليج أهميتها بتعدد مفاجآتها.

ورغم ذلك يري حسن الجسمي أن الكويت ربما تكون الحصان الأسود لتلك البطولة، بعد رفع الإيقاف عنها، ورغبة لاعبيها في إثبات الذات وقبول التحدي، خاصة أن البطولة تقام على الأرض الكويتية وبين جماهيرها المتعطشة للكرة، قائلاً: خلال الأيام الماضية لاحظنا وجود اهتمام شعبي ورسمي بالبطولة، مما يشير إلى توافر كل عناصر النجاح للبطولة على الرغم من ضيق الوقت لاستضافتها.

نجوم جدد

وعن توقعه بإفراز نجوم جدد في ظل غياب العديد من لاعبي معظم المنتخبات، يقول حسن الجسمي: ما يميز بطولة «خليجي 23» مشاركة المنتخبات بعدد كبير من اللاعبين الشباب الذين يشاركون للمرة الأولى في بطولات الخليج، لذلك سنرى عدد من اللاعبين الشباب الذين يعتبرون إضافة لمنتخبات بلدانهم، وعلى سبيل المثال من منتخبنا الوطني محمد برغش ومحمد مال الله وريان يسلم وخليفة مبارك، وهؤلاء الشباب أتوقع لهم مستقبل طيب خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بمباراة الأبيض مع عمان في الجولة الأولى للبطولة يقول مدير إدارة الإعلام الرقمي والتسويق: مباريات الافتتاح تعتبر مفتاح الانطلاقة لأية بطولة، لكونها تكشف الأوراق والرغبات، والمنتخب العماني من المنتخبات الجيدة، والمباراة معه ليست سهلة على الإطلاق، ودائماً مبارياتنا مع المنتخب العماني تتسم بالقوة والإثارة، ونأمل أن يكون لاعبونا في قمة التركيز للمباراة، من أجل الظهور المشرف وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من جهدهم في تلك البطولة، خاصة وأن المجموعة الأولى تعتبر حديدية، نظراً لقوة المنتخبات المشاركة فيها، والذين سبق لهم جميعا الفوز باللقب خلال الدورات الماضية.

استعدادات إعلامية

وعن التعامل الإعلامي مع تلك البطولة يقول حسن الجسمي إن اتحاد الكرة أعد استراتيجية جديدة للتعامل الإعلامي مع تلك البطولة المهمة، حيث تم دعوة وفد إعلامي رفيع من الصحف والإذاعات من أجل مرافقة بعثة اتحاد الكرة إلى الكويت، ودعم المنتخب خلال البطولة، كما سيكون هناك تواصل دائم مع مختلف وسائل الإعلام، والاهتمام بالتواصل مع مواقع التواصل الاجتماعي التي تحظى بأهمية وشعبية، مضيفاً: نأمل أن يكون إعلامنا داعماً ومسانداً للأبيض من أجل تحقيق الطموحات خلال تلك البطولة.

فرحة

عبر حسن الجسمي عن سعادته برفع الحظر عن الكرة الكويتية خلال الأيام الماضية، معتبراً حرص جميع المنتخبات الخليجية على المشاركة في خليجي 23، يأتي من باب مشاركة الشعب الكويتي فرحته بعودة النشاط الكروي وتدشين عودة الكرة الكويتية إلى حضن شقيقاتها.