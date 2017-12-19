الجنيبي والراشدي وعبدالله يديرون «خليجي 23»

رشّحت لجنة الحكام في اتحاد الكرة طاقماً تحكيمياً دولياً للمشاركة في إدارة مباريات دورة كأس الخليج العربي الثالثة والعشرين التي ستجري في الكويت خلال الفترة من 22 كانون الأول ديسمبر الحالي ولغاية يوم 5 كانون الثاني يناير المقبل، بعد رفع الحظر الكلّي عن الكرة الكويتية من قبل الاتحاد الدولي باللعبة، ويتكون الطاقم من الدكتور عمار الجنيبي وأحمد الراشدي وجاسم عبدالله، ومن المقرر أن يغادر الطاقم البلاد غداً متوجهاً إلى العاصمة الكويتية.

فيما رشح الاتحاد السعودي لكرة القدم الدوليين فهد المرداسي وعبدالله الشلوي ومحمد العبكري للمشاركة في تحكيم مباريات البطولة، ورشح الاتحاد البحريني الثلاثي نواف شكر الله وياسر تلفت وإبراهيم سبت، فيما رشح الاتحاد العُماني كلاً من أحمد الكاف وأبو بكر العمري وراشد الغيثي، أما الاتحاد القطري فقد رشح عبدالرحمن الجاسم وطالب المري وسعود أحمد، ورشح الاتحاد اليمني هيثم الوليدي وعلي الحسني وطلال ناجي، ورشح الاتحاد العراقي علي صباح عداي، وأمير داود حسين، وواثق مدلل عبيد.

دعوة

كما وجه الاتحاد الخليجي واللجنة المنظمة الدعوة إلى عدد من الحكام الدوليين من القارتين الإفريقية والأوروبية، لقيادة بعض مباريات البطولة.

وسيتم إخضاع الطواقم التحكيمية الخليجية والعراق واليمن إلى جانب ثلاثة طواقم تحكيمية، ستتم تسميتهم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى سلسلة من الاختبارات الفنية والبدنية من قبل لجنة الحكّام في خليجي 23 برئاسة طارق أحمد، من أجل التأكد من صلاحيتهم الكاملة لإدارة مباريات الدور الأول ودور نصف النهائي والمباراة النهائية من الدورة.

اجتماع

هذا وتعقد لجنة الحكام المحلية في اتحاد الكرة اجتماعاً مهماً مساء اليوم في مقر اتحاد الكرة في دبي برئاسة محمد اليماحي وبحضور إبراهيم الأعماش نائبه وعدد من أعضاء اللجنة حيث سيتم مناقشة تقرير مقدم من المدير الفني ستيف بينيت عن أداء الحكام خلال منافسات الدور الأول، ومناقشة إيجابيات الأداء وسلبياته من أجل العمل على تدارك تلك السلبيات خلال منافسات الدور الثاني لمنافسات دوري الخليج العربي.

جلسة برلمان

وستعقد جلسة البرلمان الأسبوعية مساء اليوم من أجل مناقشة الحالات التحيكمية التي حدثت خلال الجولة المنتهية لبطولة كأس الخليج العربي، ويسبق الاجتماع مران بدني يشهده جميع الحكام.