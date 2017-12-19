الأزرق يرتب أوراقه استعداداً لمونديال الخليج

يدخل منتخب الكويت الأول لكرة القدم المرحلة الأخيرة استعداداً لخوض منافسات النسخة الـ23 لكأس الخليج العربي المقرر إقامتها في الكويت خلال الفترة من 22 ديسمبر حتى 5 من يناير بعدما عاد الوفد في ساعة متأخرة من مساء أمس عقب خوض المواجهة الودية الدولية أمام البحرين والتي تعتبر البروفة الوحيدة للأزرق الكويتي والتي جاءت بمثابة احتفالية كبرى لرفع الإيقاف عن الكرة الكويتية واحتفالاً باليوم الوطني للمملكة، وكانت فرصة للصربي بونياك مدرب الكويت والجهاز المعاون لتجربة جميع اللاعبين باستثناء البعض منهم ومنحهم الفرصة كاملة قبل الإعلان اليوم عن القائمة النهائية التي سيتم تسليمها للجنة المنظمة للبطولة لاعتمادها، بجانب أنه كشفت مدى استيعاب اللاعبين لنهج وفكر الصربي بونياك خلال الفترة الماضية والتي استمرت ما يقرب من 10 أيام عبر تدريبات صباحية ومسائية، وسعى الجهاز الفني إلى استغلالها لوضع يدهم على التشكيلة المثالية التي سيعتمد عليها خلال المرحلة المقبلة وفقاً لجاهزية لاعبيه البدنية والفنية ولقراءته لمنافسيه وطريقة اللعب الأنسب للاعتماد عليها، مع الوقوف على الجوانب الإيجابية ومعالجة السلبيات بأسرع وقت قبل انطلاق منافسات كأس الخليج بالمواجهة الافتتاحية أمام الأخضر السعودي الجمعة المقبلة.

استبعاد 4 لاعبين

وسيقوم الجهاز الفني اليوم باستبعاد أربع لاعبين من القائمة الحالية من بينهم حارس مرمى والمرجح أن يكون مصعب الكندري «حارس الكويت» وأيضاً تشير التكهنات إلى غازي القهيدي المدافع الأيسر ورضا هاني لاعب الوسط بالإضافة إلى فهد مرزوق بينما أحيا عدم انضمام المدافع فهد الهاجري المحترف في صفوف الاتفاق السعودي أمال استمرار فهد الحمود في التواجد بالقائمة الخليجية وعدم مغادرته، جاء ذلك بعدما رفضت الإدارة اتفاقية انضمام الهاجري بناء على طلب الجهاز الفني بقيادة سعد الشهري لحاجة الفريق له كونه يعاني من تراجع في ترتيب جدول الدوري ولديه استحقاق مهم يوم الجمعة أمام النصر في الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين السعودي إذ يحتل المركز قبل الأخير في جدول الترتيب، وهو ما جعل الجهاز الفني والإداري يدرس الإبقاء على فهد الحمود ليكون بديلاً جيداً لقلبي الدفاع وخاصة أن المؤشرات الأولية رشحت حسين حاكم وخالد محمد إبراهيم أساسيين في هذا المركز، وفي الوقت نفسه تنفس بونياك الصعداء بانضمام فهد الأنصاري المحترف في صفوف اتحاد جدة السعودي ليحل مشكلة كبيرة في وسط الملعب وأصبح مرشحاً بقوة لقيادة الوسط كأساسي نظراً لخبرته الكبيرة.

القوة الهجومية

وبين الصربي بونياك للاعبين أنه يعتمد على القوة والهجوم كونه يبحث عن الانتصارات دائماً، فالمهمة لن تكون سهلة لكنها ليست مستحيلة في نفس الوقت والجماهير ستكون جزءاً من تحقيق الانتصارات وخصوصاً أنها من العوامل التي تساعد على تقديم الأداء الجيد وتحقيق النتائج المرجوة، وقال: مباراة الافتتاح أمام المنتخب السعودي ستكون الدافع القوي للمنافسة على التأهل للدور قبل النهائي للبطولة وحصد إحدى بطاقتي الصعود، ورفض بونياك الوعد بحصد اللقب الـ11 للأزرق ولكن تعاون اللاعبين مع الجهاز الفني خلال الفترة الماضية من الأسس التي تساعد على نجاح المهمة وخصوصاً في ظل فترة الإعداد القصيرة ولديّ ثقة باللاعبين في إظهار أسلوب مميز.