عبد الرحمن يوسف: دعوات الوالدين قادتني إلى المنتخب

أكد عبد الرحمن يوسف مدافع الظفرة الذي تم اختياره مؤخراً للمنتخب الوطني جاهزيته التامة لخدمة الوطن من أي مكان وفي أي موقع، مبيناً أن انضمامه للخدمة الوطنية حال دون استمراره مع المنتخب الوطني في الفترة الحالية، وأضاف: كلها خدمة للوطن وهذا شرف كبير نفتخر به، سواء بأداء الخدمة الوطنية أو الدفاع عن قميص المنتخب في المحافل الخارجية والذي يمثل أمنية لكل لاعب كرة قدم إماراتي.

وقال يوسف إن الثقة التي منحها له زاكيروني باختياره لقائمة الأبيض تعني له الكثير وأضاف: اختياري فرحة كبيرة لاتقدر بثمن ونجاح شخصي ساعدني في الوصول إليه دعوات الوالدين ودعم اخواني بجانب زملائي اللاعبين ولن أنسى ايضا دور إدارة نادي الظفرة التي هيأت الأجواء لظهوري الجيد الذي منحني بطاقة الوصول للأبيض وبالتأكيد المدرب محمد قويض الذي شجعني ودعمني ومنحني الفرصة، وكلها عوامل وأسباب ساهمت في منحي ثقة المدرب لأن اللاعب لاينجح بمفرده وإنما بوقفة الآخرين معه.

معنويات

وقال يوسف إن مجرد اختياره للمنتخب رغم عدم مواصلته معه في المرحلة المقبلة رفع من روحه المعنوية ومنحه الكثير وشكل له دافعاً كبيراً حتى يطور من مستواه ويقدم ما يرضي جماهير الكرة الإماراتية وأضاف: اختياري للدفاع عن شعار الأبيض يعني لي الكثير جدا ويضعني أمام تحد كبير للمزيد من الإجتهاد حتى أعود إليه أكثر قوة مع أداء الخدمة الوطنية والتي تعتبر جزءاً من واجبنا تجاه الوطن الحبيب.

ووعد مدافع الظفرة بأن يبذل قصارى جهده حتى يحافظ على ثقة المدرب زاكيروني وأن يعود من جديد لقائمة المنتخب الوطني بمستوى أفضل في الوقت المناسب.

كأس الخليج

ودعا عبد الرحمن يوسف زملاءه اللاعبين بالمنتخب للظهور المميز في كأس الخليج، ذاكراً أن «الأبيض» مؤهل تمامًا بالإمكانات الفنية التي يتمتع بها للتتويج باللقب وأضاف: منتخبنا به عناصر متميزة وقادر بإذن الله على تقديم أفضل المستويات وإسعاد الشعب الإماراتي بنيل اللقب.