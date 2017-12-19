طارق أحمد: استبعادي من المنتخب قرار غريب

أكد طارق أحمد لاعب فريق الكرة بنادي النصر أن استبعاده من قائمة المنتخب الوطني قرار غريب يطرح أكثر من علامة استفهام باعتباره كان من أفضل اللاعبين أداء، مشيراً إلى أنه فوجئ بعدم وجوده حتى ضمن القائمة الموسعة لـ الأبيض، وقال في تصريح للبيان الرياضي: بالتأكيد عندما تكون من العناصر المجتهدة والأفضل عطاء في الملعب ويتم الاستغناء عنك حتى من القائمة الموسعة، فهو أمر محبط، والقرار فاجأني كثيراً وأثّر فيّ ولكنه لن يقلل من طموحاتي وسيزيدني إصراراً على العمل أكثر حتى أثبت أن مكاني موجود في المنتخب وسأبذل كل طاقاتي من أجل العودة.

وكان طارق أحمد ضمن المعسكر الأول للمنتخب تحت قيادة زاكيروني في بداية عمله مع الأبيض.

وأضاف: لم أجد مبرراً لاستبعادي ولكن قد يكون المدرب يسعى لبناء منتخب من لاعبين صغار في السن، أحترم وجهة نظره والمهم أن يكون القرار في مصلحة المنتخب الوطني، علينا جميعاً أن نكون صفاً واحداً خلف اللاعبين، ولا يهم من يكون ضمن القائمة ومن خارجها، اعتقد أن ألبيرتو زاكيروني اختار من يراه مناسباً لتطوير أداء الأبيض وتحقيق تطلعات الشارع الرياضي.

وتمنى طارق أحمد التوفيق للمنتخب الوطني في بطولة كأس الخليج، وقال: نثق بلاعبينا في تقديم أفضل المستويات في هذه البطولة العزيزة على قلوبنا وأتمنى أن ننجح في الحصول على اللقب. وعبر لاعب النصر عن سعادته بتواجد 5 لاعبين من النصر مع المنتخب، مؤكداً أن العدد قابل للارتفاع لأن الفريق يضم مجموعة من اللاعبين المجتهدين الذين يملكون الطموح.

مستقبل

وحول مستقبله مع النصر ومدى صحة الأخبار التي راجت بشأن تلقيه أكثر من عرض من أندية دوري الخليج العربي، كشف طارق أحمد أن عقده مستمر مع الفريق إلى غاية 2019 وأن إدارة النصر لا تمانع في انتقاله خلال فترة الانتقالات الشتوية في حال وصلها العرض المناسب، واعترف أن نسبة رحيله عن النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية أقرب من البقاء، مشيراً إلى أنه علم عن طريق وكيل أعماله أن لديه 3 عروض من أندية الشارقة والوحدة والعين وأن هناك موافقة مبدئية على خروجه.

لا خلافات

ونفى طارق أحمد وجود خلاف بينه وبين الإدارة حول تمديد عقده، مؤكداً أنه جندي من جنود العميد وأي لاعب يفخر بارتداء فانيلة النصر وأن الإدارة لم تطرح عليه تمديد عقده وهو متحفّز للبقاء في الفريق الذي شهد به أحلى اللحظات في مشواره الكروي، وقال: غيابي عن المباراة الأخيرة أمام الظفرة في كأس الخليج العربي كان بدافع الإصابة، أنا لاعب محترف وملتزم مع النصر إلى آخر يوم في العقد لكن إذا رأت الإدارة أن انتقالي أفضل ومفيد للفريق مادياً فسأقبل بأي قرار تتخذه بشأني.

وأكد طارق أحمد أن النصر لم يظهر بالشكل المطلوب في الدور الأول لعدة أسباب ولم يكن موفقاً في بعض المباريات التي لم يستحق فيها الخسارة لكن كل هذه الأمور سيعمل الفريق على تجاوزها في الدور الثاني، وقال: خسرنا نقاطاً كثيرة في الدور الأول، لم نظهر بالشكل المطلوب حتى المباريات التي حققنا فيها الفوز لم نقنع فيها، وعلينا تغيير الصورة في الدور الثاني وأعتقد أننا نملك فريقاً جيداً قادراً على تقديم الأفضل، سنواصل العمل حتى نستعيد جاهزيتنا كاملة ونحقق طموحات جماهيرنا.

مكسب

أكد طارق أحمد نجم النصر أن عودة المهاجم البرازيلي سانتوس فاندرلي مكسب للفريق ووصفه باللاعب المقاتل الذي قهر الظروف الصعبة بفضل العزيمة والإصرار.