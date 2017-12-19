دورينا على العرش «الآسيوي» للمرة الرابعة 2017

حافظ دوري الخليج العربي لكرة القدم على صدارته للدوريات المحلية في القارة الآسيوية للمرة الرابعة على التوالي خلال عام 2017، بعد أن احتل المركز الأول في التصنيف الذي أصدره الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، 15 الجاري، متفوقاً على كبرى الدوريات الآسيوية برصيد 95.94 نقطة. وجاء الدوري الكوري في المركز الثاني بـ 87.48 نقطة، ثم الصين ثالثاً برصيد 86.671 نقطة، والسعودية رابعاً بـ 84.269 نقطة، فيما حلت اليابان في المركز الخامس برصيد 83.464 نقطة. وسبق لدورينا تصدر التصنيف الآسيوي 3 مرات متتالية خلال العام الحالي، في فبراير، يونيو وأكتوبر 2017.

وأعرب عبد الله ناصر الجنيبي رئيس لجنة دوري المحترفين، عن فخره واعتزازه بما يحققه دورينا من تميز على المستوى الآسيوي، مشيراً إلى أن تفوق دوري الخليج العربي، واستمراره على العرش الآسيوي لأربع مرات متتالية خلال عام واحد، يضاعف مسؤولية لجنة المحترفين، ويحفزها على مواصلة مساعي التطوير وصولاً إلى تحقيق الريادة، والبقاء دائماً في المقدمة، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة التي تضع الرقم واحد هدفاً لها في كل المجالات.

إنجازات

وثمن الجنيبي، ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أن حصول اللجنة على جائزة أفضل منظمة رياضية معترف بها من الاتحاد الآسيوي، في حفل جوائز صناعة الرياضة الآسيوية بالعاصمة التايلاندية بانكوك في نوفمبر الماضي، إضافة إلى نيل جائزة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمشاريع تطوير الدوريات، في الشهر الجاري، هو ثمرة جهود مشتركة لكل أطراف منظومة دوري الخليج العربي، ونتاج طبيعي لتعاون اللجنة والأندية واتحاد الإمارات لكرة القدم والرعاة.

تميز

وتطرق الجنيبي إلى المشاركة المتميزة لنادي الجزيرة في بطولة كأس العالم للأندية، معتبراً ما حققه بطل دوري الخليج العربي، تأكيداً على تطور دورينا من الناحية الفنية، لافتا إلى أن الجزيرة قدم مستوى مبهراً في مواجهة ريال مدريد بطل أوروبا وحامل لقب بطولة كأس العالم للأندية.

وأشاد رئيس لجنة دوري المحترفين بحصول الجزيرة على «رابع العالم» الذي يعتبر أفضل مركز للفرق الإماراتية في البطولة، متمنياً أن يكون الظهور الجيد للجزيرة، دافعاً للأندية الإماراتية لتحقيق نتائج أفضل في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا.