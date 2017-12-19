عبدالله صالح: الأبيض على موعد مع المجد

كشف عبد الله صالح، المشرف على المنتخب الوطني، أنه تم تجربة حوالي 20 لاعباً أمام المنتخب العراقي أول من أمس، وأكد أن لاعبي منتخبنا الوطني لديهم الإصرار على عدم العودة من «خليجي 23» في الكويت بـ «خفي حنين»، وأن هدفهم المنافسة بكل قوة على اللقب.

قال صالح: «دفع الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، بحوالي 20 لاعباً، بما فيهم حارسي المرمى خالد عيسى ومحمد الشامسي أمام منتخب العراق، للوقوف على مستوى اللاعبين الموجودين في قائمة المنتخب بالتجمع الأخير، ومنحت كذلك فرصة لمشاركة أحمد مال الله، والذي سجل هدف المباراة والفوز لمنتخبنا».

أضاف المشرف على (الأبيض): «حصل ريان يسلم كذلك على الفرصة، وظهر بمستوى جيد، ولكن تنقصه الخبرة، ونحن نشعر بالتفاؤل قبل البطولة الخليجية، والتي ستكون إحدى المحطات المهمة على طريق تحضير (الأبيض) لكأس آسيا 2019».

أوضح صالح: يحرص الجهاز الفني للمنتخب على تجربة أكبر عدد من اللاعبين، وتحضيرهم، حتى لا نفاجأ بأي إصابات مؤثرة قبل البطولة الآسيوية، وبالتالي، ينظر الجهاز إلى البطولة الخليجية، كإعداد قوي من خلال مباريات رسمية لمنتخبنا، إذ تعتبر جميع مباريات كأس الخليج «ديربيات» قوية لا تحسم قبل أن تلعب، والكل لديه نفس الحظوظ بالتتويج باللقب، ونحن عازمون على عدم العودة بـ «خفي حنين».

نفى صالح ما تردد عن مشاركة عمر عبد الرحمن «عموري» مع الأهلي المصري أمام أتليتكو مدريد في المباراة الودية المقررة يوم 30 ديسمبر الحالي، لأنه ستكون لديه مشاركة خليجية مهمة، وقال: «عموري كان مقرراً وجوده مع المنتخب اليوم، إلا أن طبيب المنتخب، رأى أن يكمل علاجه في مركز الفيفا الطبي بدبي، مع طبيب العين، وجميع اللاعبين جاهزون للبطولة، ومنهم علي خصيف، الذي أعتب عليه لإضاعة فرصة التسجيل أمام ريال مدريد في كأس العالم للأندية».

جاهزية

من جانب آخر، أكد عبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد كرة القدم، رئيس بعثة منتخبنا المشاركة في «خليجي 23»، سعادته بالمشاركة في كأس الخليج، مشيراً إلى أن تلك البطولة غالية على قلوب الجميع في دول منطقة الخليج العربي، لما لها من أجواء خاصة، وتمنى مشاركة طيبة لمنتخبنا، وأن تكون البطولة خير إعداد لـ (الأبيض)، ضمن الخطة الموضوعة لتجهيز المنتخب لكأس آسيا 2019 في الإمارات.

أوضح الجنيبي قائلاً: «كان برنامج إعداد المنتخب الوطني في المرحلة الحالية، يتضمن عدداً من المباريات الودية، ولكن بعد قرار عودة البطولة الخليجية إلى الكويت، رأى الجهاز الفني للمنتخب، أنها فرصة طيبة للمشاركة في مباريات رسمية، تساعد الإيطالي ألبرتو زاكيروني مدرب المنتخب، على اختبار الخامات الجديدة التي تم اختيارها مؤخراً للانضمام للمنتخب».

أضاف الجنيبي: «لا نستطيع القول إن منتخبنا جاهز تماماً لخوض البطولة الخليجية، ولكن أيضاً علينا المشاركة في مباريات رسمية، لنستطيع الحكم على العمل الذي يتم، وعلى العناصر المختارة، لتكون العماد الرئيس لمنتخبنا في كأس آسيا 2019، والدليل تجربة العراق، حرص المدرب على تجربة عدد أكبر من اللاعبين، للاستقرار على القائمة المشاركة في البطولة الخليجية».