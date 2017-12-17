محمد بن زايد: دعم الإمارات لمختلف الرياضات يعزز تقارب الشعوب

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر الشاطئ، جياتي إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الذي يزور البلاد حالياً، وحضر أمس نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم 2017 بمدينة أبوظبي. ورحب سموه برئيس «فيفا» في الإمارات، متمنياً له زيارة موفقة وناجحة للدولة.

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية عن عدد من القضايا الرياضية التي تهم الجهات المعنية بالدولة والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بما يخدم تطوير الرياضة الجماهيرية الأولى، باعتبارها ملتقى إنسانياً واجتماعياً لمحبي رياضة كرة القدم من مختلف الدول والشعوب.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دعم دولة الإمارات مختلف الرياضات التي من شأنها أن تسهم في التبادل الثقافي بين الشعوب، وتعزز صلات التقارب والتعارف بينها، في إطار تنافس رياضي شريف يرتقي باللعبة إلى الإبداع وتطوير مستوى الرياضة.

من جانبه، أعرب رئيس «فيفا» عن شكره وتقديره للتنظيم الناجح الذي حققته دولة الإمارات في استضافة نهائي الأندية، مشيداً بالبنية التحتية الرياضية المتطورة التي أسهمت وتسهم في إنجاح أي بطولة دولية تستضيفها الإمارات.

حضر اللقاء سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، ومعالي اللواء محمد خلفان الرميثي، القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لكأس العالم للأندية، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي.