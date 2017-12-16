خميس إسماعيل: هدفنا المركز الأول في «خليجي 23»

يختتم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، تدريباته على ملعب استاد زعبيل بنادي الوصل مساء اليوم، استعداداً للقاء المنتخب العراقي على الملعب نفسه مساء غدٍ، في التجربة الودية الوحيدة التي يخوضها «الأبيض»، قبل السفر إلى الكويت الثلاثاء المقبل، للمشاركة في كأس الخليج 23 لكرة القدم.

وأكد خميس إسماعيل لاعب المنتخب أن «الأبيض» يذهب إلى الكويت، بطموح الفوز بالمركز الأول في «خليجي 23» بالإضافة إلى تحضير فريق قوي لتمثيل الدولة في كأس آسيا 2019، والتي تقام في الإمارات، وتعودنا دائماً المنافسة على كأس الخليج، وخاصة في النسخ الأخيرة، وستكون مشاركتي في الكويت، هي الثالثة في تاريخي مع بطولات الخليج.

وأضاف اشتقنا للبطولة الخليجية التي حصلنا فيها على لقبين، واللقب الثاني الذي حصلنا عليه، شاركت في الحصول عليه في البحرين، وفي مشاركتي الأخيرة بالبطولة الماضية، لم نحصل على اللقب، وحصلنا على المركز الثالث، وأتوقع أن تكون النسخة 23، قوية، ونسعى خلالها للفوز باللقب.

مفاجأة

وعن إقامة البطولة في الكويت قال تنظيم «خليجي 23» في الكويت، كان مفاجأة جميلة للكرة الخليجية، ونسعى إلى تقديم أفضل ما لدينا، لإسعاد جمهورنا، وكلنا ثقة في أنفسنا، مع العلم أن التجمع الحالي لمنتخبنا تحت قيادة الإيطالي ألبرتو زاكيروني، ليس الأول، وسبقه تجمع آخر خضنا خلاله مباراة ودية.

اختتم خميس إسماعيل تصريحاته قائلاً نمتلك في الإمارات، منتخباً قوياً، يجمع بين خبرة الكبار، وحماس الشباب، ومدرباً جيداً، وستشهد البطولة منافسة قوية بين الأشقاء، وطموحنا يبقى المركز الأول، ونعد الجماهير، بأننا سنكون في الموعد، ونسعى للتنافس بكل قوتنا على الكأس.

24

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، قائمة المنتخب في كأس الخليج، وتضم 24 لاعباً هم محمد كاصد، محمد حميد، جلال حسن، أحمد إبراهيم، سعد ناطق، مصطفى ناظم، ريبين سولاقه، علي بهجت، نبيل صباح، وليد سالم، علاء مهاوي، أمجد عطوان، مهدي كامل، حسين علي، علي حصني، همام طارق، أيمن حسين، علاء عبد الزهرة، إبراهيم بايش، مهند علي، سجاد حسين، مهند عبد الرحيم، علي فائز وسعد عبد الأمير.