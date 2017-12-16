طوارئ في اللجنة المنظمة للبطولة لتذليل العقبات

تواصل اللجنة العليا المنظمة للنسخة 23 لكأس الخليج العربي اجتماعاتها، للوقوف على جاهزية الكويت لاستضافة الحدث الأبرز خليجياً، وتم إعلان حالة الطوارئ من أجل تذليل أي عقبات أمام التنظيم، ويترأس الاجتماعات أنس الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون مجلس الوزراء .

وتضم اللجنة خالد الروضان وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب نائباً، وعضوية كل من الشيخة الزين الصباح وكيلة وزارة الشباب، والدكتور حمود فليطح مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالإنابة، والشيخ أحمد اليوسف رئيس اتحاد الكرة.

وشكل الاتحاد الكويتي اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة الشيخ أحمد اليوسف رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم عضو اللجنة العليا المنظمة للبطولة وإسناد منصب نائب رئيس اللجنة إلى الشيخ فواز الجراح، بينما تولى الدكتور محمد خليل أمين السر العام للاتحاد الكويتي منصب مدير البطولة،.

وخالد الشمري اللاعب الدولي السابق تولى منصب رئيس لجنة الحكام للبطولة إضافة إلى الدكتور حامد الشيباني رئيس اللجنة الفنية واللواء جمال الصايغ رئيسا للجنة الأمنية، وحمزة الشطي رئيس للجنة العلاقات العامة ومعهم الزميل سطام السهلي رئيساً للجنة الإعلامية.

حكام عالميون

تنتظر لجنة حكام «خليجي 23» برئاسة خالد الشمري رد الاتحاد الدولي على ترشيح طاقم دولي للمشاركة في إدارة المنافسات، حيث تم إرسال طلب للجنة الحكام في الفيفا والاتحاد الآسيوي لترشيح طاقمين للمشاركة بجانب الأطقم الخليجية التي تم ترشيحها من قبل لجان الحكام بالاتحادات الخليجية.

دعوة

وجه الاتحاد الكويتي دعوة رسمية إلى السويسري انفانتينو رئيس «فيفا» لحضور مباراة الافتتاح المقرر لها 22 الحالي، كما تم إرسال عدد من الدعوات للشخصيات الرياضية سواء في الخليج أو آسيا لحضور العرس الخليجي.

دخلت اللجنة الفنية والتطوير بالاتحاد الكويتي لكرة القدم في مفاوضات جادة مع الأرجنتيني باتيستا المرشح لقيادة المنتخب الأول عقب الانتهاء من منافسات خليجي 23، ووصل باتيستا إلى الكويت للاجتماع مع مسؤولي الاتحاد والتفاوض على التعاقد ووضع استراتيجية المرحلة المقبلة والاتفاق على بنود العقد.