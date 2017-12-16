منتخب اليمن يستعد في سلطنة عمان

اختار منتخب اليمن، قائمة لاعبيه لدخول معسكر خارجي في سلطنة عمان استعداداً لـ «خليجي 23»، ويلعب المنتخب اليمني ضمن المجموعة الثانية، ويترأس بعثـة اليمن، أحمد الشرفي، ويقود المنتخب، المدرب الإثيوبي أبراهام مبراتو، وتضم قائمته اللاعبين محمد عياش، سالم عوض، عصام الحكيمي، علاء الدين نعمان، حمادة الزبيري، أحمد الحيفي، محمد المسروري، علاء الصاصي، محمد فؤاد، عماد توفيق، وحيد الخياط، مدير عبد ربـه، فؤاد العميسي، أحمد ضبعان، أحمد سعيد، مناف سعيد، محمد بارويس، ناطق حزام، أحمد علوس، صدام قاس ومحسن قراوي.

الجدير بالذكر، أن المنتخب اليمني يقدم مستويات جيدة في التصفيات الآسيوية، وهو بحاجة لنقطـة وحيدة أمام نيبال في الجولة الأخيرة، من أجل تأكيد تأهله لنهائيات أمم آسيا «الإمارات 2019».