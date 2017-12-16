ريجيكامب: نسعى إلى المنافسة على جميع البطولات

وصف الروماني لورينت ريجيكامب، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة، الفوز الذي حققه العنابي على الوصل مساء أول من أمس بثلاثية في الجولة الرابعة من كأس الخليج العربي بـ «المهم» لاستكمال مشوار الفريق في البطولة، مؤكداً أن الوحدة يسعى للمنافسة على الألقاب في البطولات التي يشارك بها هذا الموسم.

وعزز الوحدة آماله في التأهل لربع نهائي كأس الخليج العربي بعد أن رفع رصيده إلى 5 نقاط ليتجاوز البداية السيئة في البطولة بعد أن خسر مباراة وسقط في فخ التعادل في مباراتين في الجولات الثلاث الأولى، بينما تجرع الوصل الخسارة الأولى له هذا الموسم لتتوقف سلسلة عدم خسارته على مدار 26 مباراة متتالية في جميع البطولات، إلا أنه بقى في صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.

وقال ريجيكامب في المؤتمر الصحفي عقب الفوز على الوصل: «قدمنا مباراة جيدة واستطعنا تسجيل 3 أهداف، فقد كانت المواجهة في غاية الأهمية بالنسبة لنا لاستكمال المشوار في البطولة.

وأي نتيجة أخرى كانت ستبعدنا عن التأهل، وعلينا الاستعداد بقوة لمباراتنا مع الإمارات في الجولة المقبلة لأنه لا بديل عن الفوز لضمان التأهل خصوصاً وأننا نسعى للمنافسة على جميع البطولات والتواجد دائماً في المقدمة، ونحن قادرون على تحقيق هذا الشيء».

سعادة

وأبدى مدرب الوحدة سعادته بأداء مهاجمه الأرجنتيني سيباستيان تيغالي بتسجيله ثلاثة أهداف «هاتريك»، مشيراً إلى عدم وجود لاعب في الفريق يقع تحت أية ضغوط، وقال: «تيغالي يتدرب بشكل جيد ولديه الرغبة دائما في التسجيل، ورغم أن أداءنا في الشوط الأول لم يعجبني، إلا أن الأداء تحسن في الشوط الثاني، ونجحنا في إحداث الفارق بعد أن لعبنا بثلاثة مدافعين وأجريت تغييرات على خط الوسط والهجوم مما تسبب في زيادة عددية في وسط الملعب».

وعن مدى تأثير التوقف على الفريق بسبب مشاركة المنتخب الوطني في خليجي 23 أوضح: «آمل ألا يحدث توقف طويل، وخلال هذه الفترة سنستعيد عدداً من اللاعبين الذين عانوا من الإصابة أمثال إسماعيل مطر وأحمد راشد، ونأمل كذلك عودة حمدان الكمالي، وسنستغلها في تحليل أدائنا وعلاج الأخطاء».

وعن إمكانية دعم صفوف الفريق بلاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية قال:«لا مجال حالياً للحديث عن انتقالات، وأحترم جميع العناصر المتواجدة في الفريق، والوحدة يمتلك تشكيلة جيدة من اللاعبين».

جماعية

من جهته قال المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوصل، رودولفو أروابارينا، إن الوصل ليس ليما بمفرده وليس فريق النجم الأوحد، ونحن فريق يعتمد على الجماعية ونملك لاعبين آخرين مهمين في الفريق، صحيح أن ليما لاعب مهم بالنسبة لنا، ولكننا نلعب بروح الفريق الواحد ولا نعتمد على نجم بمفرده.

وأضاف عقب الخسارة من الوحدة: «لست قلقاً على الوصل بسبب تلك الخسارة والارتباك الذي حدث، وسعيد بأداء اللاعبين الذين شاركوا لأنهم يشكلون مستقبل الفريق سواء لعبوا أمام الوحدة بإيجابية أو أخطأوا، فقد لعبنا شوطين مختلفين، وسنحت لنا فرص في الشوط الأول، ولكن تلقي هدفين في دقائق معدودة أدى إلى صعوبة مهمتنا في العودة في النتيجة».

وتابع: «لا أقدم أعذاراً للخسارة ولكننا دفعنا بأربعة لاعبين جدد في الخط الخلفي ولا أعتقد أن دفاع الوصل هو أضعف خطوطه ولست قلقاً من هذا الأمر، وبالنظر للأرقام فإن خط الدفاع ليس الأضعف هذا الموسم، بالتأكيد هناك أخطاء وهذا أمر طبيعي، ولكني سعيد بأداء اللاعبين بصفة عامة، ونحاول التعلم من أخطائنا وتحسين مستوانا في جميع الخطوط وليس الدفاع فقط».

أهداف

وشدد أروابارينا على أن تعرض الفريق للخسارة الأولى له هذا الموسم لن تؤثر عليه من الناحية النفسية، وقال: «خضنا المباراة من أجل الفوز، والخسارة لن تؤثر علينا لأننا ما زلنا نتصدر المجموعة الثانية وكذلك نتصدر دوري الخليج العربي، وشخصياً لدي أهداف أخرى أبعد من مجرد إحصائيات عن استمرار سلسلة عدم الخسارة من عدمه».

وأكد مدرب الوصل أن محترف الفريق أنطونيو كاسيرس مستمر مع «الإمبراطور» ولا نية لإجراء تغيير في فترة الانتقالات الشتوية، وأوضح عما تردد عن إمكانية استبدال اللاعب: «لا أعرف من أين تأتي هذه المعلومات، ربما هناك أحد لا يحب كاسيرس ولذلك يطلق هذه الأقاويل، واللاعب مستمر مع الفريق ولا يوجد تغيير».