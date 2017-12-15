«الأبيض» يتدرب بعيداً عن العيون بملعب الوصل

يخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم اليوم، تدريبه الرئيسي على ملعب استاد زعبيل بنادي الوصل، استعداداً للقاء منتخب العراق في السادسة و10 دقائق من مساء بعد غد، في تجربة ودية مهمة للمنتخبين قبل المشاركة في كأس الخليج 23 في الكويت، ويسعى الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة الإيطالي زاكيروني، من خلال المباراة الودية إلى تجربة أكبر عدد من اللاعبين المختارين في قائمة (الأبيض).

فيما لا يزال الجهاز الطبي يبذل جهوده لتجهيز عمر عبد الرحمن «عموري» لاعب العين، للمشاركة مع منتخبنا في «خليجي 23»، وتوجد شكوك في إمكانية لحاق «عموري» بالبطولة، بعد تجدد إصابته القديمة في الكاحل، خلال مباراة العين الأخيرة في دوري أبطال آسيا.

أجواء

وتسود أجواء معنوية عالية بين اللاعبين خلال التدريبات، والتي أغلقها الجهاز الفني ولم يسمح سوى بربع ساعة فقط لالتقاط صور اللاعبين، من دون السماح للاعبين بالإدلاء بأي تصريحات، بهدف منح الفريق المزيد من الهدوء والاستقرار والتركيز في الفترة المهمة والضيقة قبل السفر إلى الكويت الثلاثاء المقبل بالقائمة النهائية للاعبين وتضم 23 لاعباً.

الجدير بالذكر أن «الأبيض» يلعب بالمجموعة الأولى بكأس الخليج، وتضم منتخبات الكويت والسعودية وسلطنة عمان، بينما يلعب المنتخب العراقي في الثانية وتضم منتخبات اليمن وقطر والبحرين.

من جانبه، أكد سليم عبد الرحمن المدرب المساعد، سعادته بالمشاركة في قيادة «الأبيض» في البطولة الخليجية المقبلة، وقال: تعتبر بطولة الخليج تحدياً خاصاً لي، وستكون تحدياً بين الأشقاء في المنتخبات الثمانية، والكل يملك الرغبة والإصرار والطموح لتحقيق اللقب.

الوجوه الجديدة

وعن الوجوه الجديدة في المنتخب، قال: الفرصة متاحة للعناصر الجديدة لإثبات أنفسهم في البطولة الخليجية بقوتهـــا وتاريخــــها الكبير، وأثق أنهم سيكونون عند قدر المسؤولية ويقدمون أكثر من المطلوب منهم، وهدفنا جميعاً المنافسة على الكأس وتحقيق النتائــــج التي تسعد جماهــــيرنا.

مفاجأة

أوضح سليم أن تنظيم «خليجي 23» جاء مفاجأة للكل وهي بطولة عزيزة على قلوب الجميع والكل مطالب بإنجاحها فنياً وتنظيمياً، وقال: بطولة الخليج ذات وضعية خاصة لي، ولجماهير ولاعبي الكرة في منطقة الخليج العربي، والكل يعتبرها فرصة للاستمتاع وتقديم الجديد، وطالماً تمتعنا في سنوات ونسخ سابقة بنجوم ظهروا وتألقوا من خلال تلك البطولة، وأتمنى أن تكون النسخة المقبلة امتداداً وطريقاً لظهور الكثير من النجوم الجدد.

وكشف سليم عبد الرحمن عن معرفته بالكثير عن لاعبي منتخبنا الحالي، سواء من خلال العمل معهم في نادي الوصل أو المنتخبات السنية، والتي سبق أن شارك في تولي مسؤوليتها في السنوات الماضية، ومنهم علي سالمين لاعب الوصل.

تغطية

فتحت اللجنة المنظمة لخليجي 23 مجال التسجيل لبطاقات الإعلاميين الراغبين في تغطية «خليجي 23»، في الكويت. ووجه اتحاد الكرة الدعوة للإعلاميين الراغبين في تغطية وقائع البطولة للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني http://gc.kfa.org.kw/، والذي يتضمن استمارة التسجيل الخاصة بالإعلاميين.