ناتشو: الجزيرة أثبت أن الكرة ليست بالأسماء

علق ناتشو فرنانديز مدافع ريال مديد على مباراة فريقه أمام الجزيرة، أول من أمس، في بطولة كأس العالم للأندية، وقال إن الكثير من جماهير كرة القدم حول العالم كانوا يتوقعون فوزنا بسهولة على الخصم لكن على العكس تماماً، جاءت المباراة مخالفة لهذه التوقعات، لأن كرة القدم ليست لعبة أسماء، وإنما عطاء داخل الملعب، وأن الجزيرة قدم مباراة قوية ولعب لأجل الفوز.

وأضاف ناتشو: في رأيي أن المباراة كانت صعبة جداً علينا بدليل تأخرنا بهدف في الحصة الأولى، صحيح أننا سيطرنا على الملعب وقدنا العديد من الهجمات وأهدرنا العديد من الفرص، لكن إذا أردت أن تنتصر عليك أن تحرز الأهداف.

وهذا ما فعلناه في الشوط الثاني، التجربة كانت جيدة للغاية ويجب أن نستفيد منها وأن نعمل مستقبلاً على استغلال الفرص التي نهدرها بشكل أفضل، نجحنا في عبور خصمنا هذه المرة لكن لا نعرف ماذا سيحدث في مباراة أخرى إذا لم نسجل سريعاً.

وأكد ناتشو أن فريقه يجب أن يعمل على مواصلة نتائجه الإيجابية بتحقيق الفوز في المباراة الختامية حتى يضيف بطولة جديدة إلى سجلاته، ذاكراً أن الخصم قوي والمهمة ستكون صعبة ويجب تدارك كل الأخطاء سريعاً لأنه لا يوجد زمن، وقال: لابد أن نمضى إلى نصر جديد في النهائي، وهذا يفرض على المجموعة التركيز بشكل أفضل والاهتمام باللقاء.

وتوقع ناتشو أن تكون مباراة النهائي صعبة على الفريقين، مشيراً إلى أن الفريق البرازيلي أيضاً لديه طموحه لإحراز اللقب، ومؤكداً أنه فريقه جيد، وأضاف: سنعمل على تحقيق الفوز والتتويج باللقب لأن ذلك هدفنا.