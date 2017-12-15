«العنابي» يُلحق بـ«الإمبراطور» الخسارة الأولى

أحيا الوحدة آماله في كأس الخليج العربي لكرة القدم أمس بفوز ثمين على الوصل بثلاثية نظيفة،باستاد آل نهيان في الجولة الرابعة من دور المجموعات، وتقدم إلى المركز الثالث في المجموعة الثانية ورفع رصيده إلى 5 نقاط، بفارق نقطتين عن الوصل المتصدر الذي تجمد رصيده عند 7 نقاط، وأوقف «العنابي» رقم الوصل القياسي بعدم الخسارة في 26 مباراة متتالية في جميع البطولات، وألحق بـ «الإمبراطور» الهزيمة الأولى هذا الموسم.



ويدين الوحدة بالفضل في الفوز إلى نجمه الأرجنتيني تيغالي، والذي سجل الثلاثية في الدقائق 51 و55 و75، فيما عانى الوصلووضح تأثره بغياب نجمه البرازيلي ليما للإصابة.



وفي المجموعة نفسها فاز دبا الفجيرة على الشارقة 2 - 1 و جاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني، وأحرز لدبا كل من ياسر سالم واحمد باتو (ق 53 و62) وللشارقة محمد إبراهيم (ق86) ورفع دبا الفجيرة رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني خلف الوصل ويظل الشارقة أخيراً بنقطتين.



وشهدت المجموعة الأولى فوز العين على عجمان 3 - 2، مكرراً سيناريو الدوري، ونجح «الزعيم» في قلب تأخره إلى فوز، وتقدم العين عبر دياكيه (ق 28) وشهدت الدقيقة الأخيرة للشوط الأول طرد مايغا محترف عجمان لاعتدائه من دون كرة على فراس الخصيبي، ورغم ذلك نجح "البرتقالي" في تعديل النتيجة (ق 51) من تسديدة كونيه التي اصطدمت ببيرغ .



وأضاف عجمان الهدف الثاني عن طريق حسين عبد الرحمن، وعاد العين ليعدل النتيجة عبر البرازيلي دوغلاس ثم أضاف محسن عبد الله هدف الفوز (ق 83) ووصل العين إلى 7 نقاط وبقي عجمان عند 4 نقاط، وبهذه النتائج اقترب العين ودبا الفجيرة من التأهل إلى دور الثمانية ، وتختتم الجولة اليوم بمباراتين ويلعب الظفرة مع النصر، وشباب الأهلي دبي مع الإمارات.



واحتفلت لجنة دوري المحترفين أمس باليوم الوطني البحريني ، بدخول لاعبي الفرق والحكام والأطفال حملة الأعلام للملعب مرتدين قمصان مزينة بألوان العلمين البحريني والإماراتي.