ريناتو غاوشو: عشنا لحظات تاريخية

بدا ريناتو غاوشو، مدرب فريق نادي غريميو البرازيلي، سعيد وحيوياً على منصة المؤتمر الصحافي الذي أعقب مباراة فريقه أمام باتشوكا المكسيكي، التي انتهت بفوز الفريق البرازيلي بهدف دون رد، ليتأهل إلى نهائي مسابقة كأس العالم للأندية لمواجهة الفائز من لقاء الأمس بين الجزيرة وريال مدريد، يوم السبت المقبل بالعاصمة أبوظبي، وبابتسامة رسمها بعناية على محياه قال المدرب السعيد.

إن فريقه يعيش لحظات تاريخية بتأهله إلى نهائي مونديال الأندية، وإن جميع أعضاء الفريق يشعرون بالفخر لأنهم نجحوا في تحقيق حلمهم بالوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من المسابقة العالمية، وأوضح أن المباراة لم تكن سهلة أبداً في الميدان فقد واجهوا فريقاً متميزاً هو باتشوكا الذي ضغط على فريقنا منذ البداية وكانت له محاولات بالغة الصعوبة لم يكتب لها النجاح خصوصاً في شوط اللعب الأول.

عملنا بجد

وقال: هذا أمر جيد كنا ننتظره ونعمل من أجله، لقد عملنا بجهد طوال الفترة السابقة من أجل هذه اللحظة، كنا نعلم أن الأمور ستكون صعبة في مواجهة باتشوكا المكسيكي، لأنه لم يأت إلى هنا بمحض المصادفة، بل شارك بوصفه بطلاً وهو فريق صعب المراس، ووضعنا خطتنا لتحجيم خطورته، ونجحنا في الوصول إلى هدفنا وعلينا أن نحتفل بهذا النجاح ونبدأ التفكير مباشرة في المباراة النهائية.

التفكير في اللقب

وعما إذا كان مجرد الوصول لنهائي المونديال يعتبر بمثابة نجاح بالنسبة له ولفريقه ويمكن أن يكون كافياً، أكد غاوشو أنه لا يفكر بهذه الطريقة، وعلى أنصار الفريق ألا يقتصر تفكيرهم على هذه الوضعية فقط، لأن فريقهم بطل وقادر على المنافسة في أكبر وأقوى البطولات، ومعظم اللاعبين يسعون للحضور في منصة التتويج وتحقيق الألقاب.

توقعات

وعن توقعاته للفريق المتأهل من لقاء الجزيرة وريال مدريد، وأيهما يفضل مواجهته في النهائي أوضح ريناتو غاوشو، أنه يفكر فقط في إعداد فريقه للمباراة ليكون جاهزاً لمواجهة أي فريق بغض النظر عن اسمه، والأهم أنه سيلعب بعد ثلاثة أيام على اللقب.