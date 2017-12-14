24 لاعباً في صفوف أسود الرافدين

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، قائمة منتخب «أسود الرافدين» المشاركة في خليجي 23 المقررة في الكويت بالفترة من 22 ديسمبر الجاري إلى 5 يناير المقبل، وضمت 24 لاعبا تم اختيارهم من قبل باسم قاسم المدير الفني للمنتخب.

هم: محمد كاصد، محمد حميد، جلال حسن، احمد إبراهيم، سعد ناطق، مصطفى ناظم، ريبين سولاقه، علي بهجت، نبيل صباح، وليد سالم، علاء مهاوي، أمجد عطوان، مهدي كامل، حسين علي، علي حصني، همام طارق، أيمن حسين، علاء عبد الزهرة، إبراهيم بايش، مهند علي، سجاد حسين، مهند عبد الرحيم، علي فائز وسعد عبد الأمير.

بينما رفض ناديا ايك السويدي وكولمبوس كرو الأميركي، السماح للاعبيهما أحمد ياسين وجستن ميرام، بالانضمام للمنتخب العراقي في تلك البطولة، كونها غير معترف بها من الاتحاد الدولي «فيفا».