«المحترفين» تحصد جائزة الآسيوي لتطوير الدوريات

حصلت لجنة دوري المحترفين على جائزة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمشاريع تطوير الدوريات، عن مشروعها المتميز «ورشة التدريب الإعلامي للاعبين»، التي نظمتها اللجنة في الموسم الماضي على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 150 لاعباً محترفاً من مختلف فرق دوري الخليج العربي، من إماراتيين وأجانب.

وبعث الاتحاد الآسيوي لكرة القدم برسالة رسمية بتوقيع الأمين العام للاتحاد داتو ويندسور، كشف من خلالها أن لجنة التطوير بالاتحاد الآسيوي قررت في اجتماعها الأخير الذي عقد في أكتوبر الماضي، منح دوري الخليج العربي جائزة الاتحاد الآسيوي لمشاريع تطوير الدوريات للعام 2017، فيما سيتم تحديد موعد ومكان تسليم الجائزة في وقت لاحق.

كما أشار خطاب الاتحاد الآسيوي إلى أن مبادرة التدريب الإعلامي للاعبين تعتبر مشروعاً فريداً من نوعه، وخطوة مهمة في سبيل تطوير الدوري وتحوله إلى الاحتراف الكامل، مشيداً بالجهود المبذولة لتطوير منظومة دوري الخليج العربي، لافتاً إلى أن الجائزة ثمرة عمل متواصل وجاد من قبل لجنة دوري المحترفين واتحاد الإمارات لكرة القدم.

تميز

من جانبه، ثمن عبدالله ناصر الجنيبي رئيس لجنة دوري المحترفين، حصول دورينا على هذه الجائزة المهمة، مبيناً أن الجائزة امتداد لما حققه دوري الخليج العربي من تميز على المستوى القاري، باحتلال دورينا صدارة الدوريات الآسيوية لثلاث مرات متتالية، إضافة إلى الفوز بجائزة أفضل منظمة رياضية معترف بها من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في حفل جوائز صناعة الرياضة الآسيوية في نوفمبر الماضي.

وأكد الجنيبي حرص اللجنة على الاستمرار في مساعي التطوير، مشيراً إلى أن اللاعبين هم أهم مكون في منظومة دوري الخليج العربي، ويجب أن يحظوا بالاهتمام المطلوب، مضيفاً أن فكرة التدريب الإعلامي للاعبين جاءت مواصلة لمساعي اللجنة وجهودها في تطوير قدرات العاملين بالأندية في مختلف المجالات.

واعتبر رئيس لجنة دوري المحترفين الفوز بالجائزة، تكريماً لكل الجهات التي شاركت في إعداد وتنفيذ مشروع التدريب الإعلامي للاعبين، مشيداً بما قدمه مجلس دبي الرياضي ومجلس الشارقة الرياضي ومجلس أبوظبي الرياضي، التي كان لتعاونها الأثر الكبير في إنجاح الورشة وتحقيقها لأهدافها المرسومة، مثمناً حرص الأندية على حض لاعبيها على المشاركة في الورشة والاستفادة منها.

محاور

يذكر أن ورشة تدريب اللاعبين شملت عدة محاور أساسية في تعاملهم مع الإعلام، حيث تعرف اللاعبون خلال المحاضرات التي قدمها لطفي الزعبي وسالي الأسعد من شركة الليث، إلى أهمية الإعلام في حياة الرياضيين، كيفية تعامل اللاعب مع وسائل الإعلام المختلفة، ومخاطر شبكات التواصل الاجتماعي.

كما حرصت اللجنة خلال ساعات التدريب على تقديم أرقام عن دوري الخليج العربي، من حيث إنتاج المباريات والتكلفة التجارية لكل مباراة، وساعات الإنتاج، وغيرها من الإحصائيات المهمة، التي خلالها تم تقديم شرح مفصل للاعبين عن أهمية الظهور الإعلامي وإجراء المقابلات، لما فيه من فائدة إيجابية للاعب والنادي ورعاة المسابقة والنادي.