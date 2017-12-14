«الأبيض» يستعد في مركز «فيفا» للياقة

يُجري منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، اختبارات للياقة مؤشرات الأداء الفني، بمركز فيفا الطبي المتميز بدبي، تحت إشراف الطاقم الفني للمنتخب، والدكتور مراد الغرايري مدير المركز، استعداداً لمشاركة الأبيض في بطولة خليجي 23، التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة في الفترة من 22 من الشهر الجاري إلى 5 يناير القادم.

وأشار الدكتور مراد الغرايري، أن هذه الاختبارات جاءت بناءً على طلب الجهاز الفني للمنتخب الأول، حيث بدأت من يوم أمس ولمدة ثلاثة أيام باستخدام أجهزة طبية خاصة لقياس المؤشرات العضلية والتوافق العصبي العضلي، إضافة إلى قياس القدرة على ممارسة النشاط الرياضي.