رونالدو يصنع التاريخ في مونديال الأندية

بات البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، بعدما أحرز هدفا خلال مباراة فريقه ريال مدريد الإسباني مع الجزيرة الإماراتي في الدور قبل النهائي للمسابقة اليوم الأربعاء.

ورفع رونالدو رصيده التهديفي خلال مسيرته في المسابقة إلى ستة أهداف، متفوقا بفارق هدف أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي والمهاجم الأوروجواياني لويس سواريز ثنائي فريق برشلونة الإسباني، بالإضافة للأرجنتيني سيزار ديلجادو مهاجم فريق مونتيري المكسيكي.

وأحرز رونالدو خمسة من الأهداف الستة بقميص الفريق الملكي في مونديال الأندية، فيما سجل هدفا عندما كان لاعبا في صفوف مانشستر يونايتد الانجليزي خلال نسخة البطولة عام 2008.

يذكر أن رونالدو قد توج في شهر أكتوبر الماضي بجائزة (ذا بيست) التي يمنحها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) لأفضل لاعب في العالم هذا العام، بالإضافة لجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية الشهيرة يوم الخميس الماضي.