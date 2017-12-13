ريال مدريد يتخطى الجزيرة بشق الأنفس

حقق فريق ريال مدريد الإسباني فوزا صعبا للغاية بنتيجة 2 / 1 على الجزيرة الإماراتي اليوم الأربعاء في المربع الذهبي لبطولة كأس العالم للأندية والمقامة حاليا في أبوظبي.

وعانى الريال حامل لقب دوري أبطال أوروبا وحامل اللقب العالمي الأمرين على مدار شوطي المباراة حيث فشل في كسر عناد الجزيرة خلال الشوطين وكاد يصل باللقاء إلى وقت إضافي، لكنه سجل هدف الفوز قبل عشر دقائق فقط على نهاية المباراة ليبلغ المباراة النهائية للبطولة للنسخة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ البطولة بشكلها الحالي.

وباغت الجزيرة فريق الريال بهدف التقدم في الشوط الأول والذي سجله البرازيلي رومارينيو في الدقيقة 41، فيما أهدر الريال العديد من الفرص التي سنحت له.

وفي الشوط الثاني، رد الريال بهدفين سجلهما البرتغالي كريستيانو رونالدو والبديل الويلزي جاريث بيل في الدقيقتين 53 و81 .

ويلتقي الريال فريق جريميو البرازيلي في المباراة النهائية للبطولة يوم السبت المقبل فيما يلتقي الجزيرة فريق باتشوكا المكسيكي في مباراة المركز الثالث والتي تقام في نفس اليوم.