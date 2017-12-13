العطاس وعايض يتحديان رونالدو وبنزيما

أعلن ثنائي الجزيرة الشاب محمد العطاس، ومحمد عايض، تحدي الثنائي المدريدي كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما كل على طريقته، فقال محمد العطاس صاحب الـ«19 عاما» الذي يجيد اللعب في مركزي الدفاع والوسط، إنه يتحرى شوقاً لمواجهة كتيبة «الملكي» وعلى رأسها، رونالدو اللاعب الأفضل في العالم.

ومؤكداً على أنها فرصة ذهبية لكي يبرز إمكانياته ومهاراته كلاعب شاب في هذه المواجهة التاريخية.

كما أكد العطاس، انه لا ضغوط على اللاعبين الشباب، مؤكداً أنها ليست معركة حربية بل مباراة سنقدمها ونستمتع بها، أمام نجوم العالم، وقال: سعيد بالمستوى الذي قدمته في مونديال الأندية، وأشكر المدير الفني تين كات الذي أعطاني فرصة عظيمة اعتز بها وجعلني في التشكيلة الأساسية في الفريق في مسابقتي الدوري والكأس، مروراً بمونديال الأندية، وهذه الثقة أعتز بها وأقدرها.

التزام

وتحدث العطاس عن تجربته الكروية خصوصاً انه لاعب شاب بأنه تم استقطابه من المراحل السنية، وأتذكر أول لقاء مع المدير الفني تين كات وإبلاغي بأنني سأكون ضمن خياراته في التشكيلة، قائلاً: أنت لاعب صغير السن ولديك إمكانيات كبيرة، إلعب ولا تخف، وأظهر إمكانياتك ومهاراتك، لا تخف من الأخطاء العب فقط وسنقوم نحن بتصحيحها لكن لا تعاودها مرة أخرى.

وتابع: منذ هذا اللقاء الذي جاء مع بداية الموسم وأنا أبذل كل ما في وسعي من اجل تطوير مستواي، ومراجعة النفس، فيما يخص عطائي في الملعب، مع الانضباط والالتزام في التدريبات، ومؤكداً أن طموحاته بلا حدود وكلها تصب في مساعدة ناديه الجزيرة الذي يسعد بالانتماء إليه.

جاهزية

من جانبه، أبدى محمد عايض سعادته باختياره أساسياً في المونديال، موضحاً أن عدم اختياره ضمن خيارات المدير الفني في مباريات الدوري يعود إلى احترامه لقرار المدرب بعدم جاهزيته بدنياً، نظراً لتخلفه عن معسكر فخر أبوظبي الإعدادي مع بداية الموسم.

حيث إنه لم يكمل انتقاله بعد من شباب الأهلي- دبي إلى الجزيرة وجاء انتقاله مع بداية الموسم، واستغرق الأمر وقتاً طويلاً لكي يستعيد جاهزيته البدنية حيث إنه لم يلعب تقريباً لمدة 4 اشهر تقريباً.

وأضاف لاعب الجزيرة الصاعد قائلاً: أتحدى نجوم الريال وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ومدوريتش، وكروس، سنخوض مباراة تاريخية أمام بطل أوروبا ولاعبين يصنفون ضمن قائمة نجوم العالم، سنقدم مباراة نستمتع بها واداءً يرضي رغباتنا وبصرف النظر عن نتيجة المباراة.

لقد قدمنا مباراتين تاريخيتين أمام اوكلاند سيتي وأوراوا الياباني، على الرغم من مشاركتنا الأولى في المونديال، وفريقي يضم عناصر قوية ومتنوعة من الشباب والمحترفين والخبرة، وهو على ثقة بأن الجماهير ستستمتع بعرض نجوم فخر أبوظبي أمام أقوى فرق العالم.

يذكر أن، محمد عايض قد جاء من دكة البدلاء إلى أساسي في تشكيلة فخر أبوظبي ولم يلعب عايض سوى 90 دقيقة أمام الشارقة في الدوري، بعدها استحوذ على ثقة كبيرة لتين كات وجعله أساسياً في المواجهتين الماضيتين أمام أوكلاند سيتي وأوراوا.