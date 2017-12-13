غريميو يطيح باتشوكا ويعبر إلى النهائي

أصبح فريق غريميو البرازيلي أول طرف في نهائي النسخة الرابعة عشرة من بطولة كأس العالم للأندية الذي تستضيفه حالياً دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد فوزه بهدف دون رد سجله اللاعب إيفرتون في الدقيقة الخامسة من الشوط الإضافي الأول للمباراة الماراثونية التي امتدت حتى الأشواط الإضافية بعد نهاية الزمن الرسمي بالتعادل السلبي، مساء أمس على ملعب استاد هزاع بن زايد، بحضور 6428 متفرجاً.

ونجح الفريق البرازيلي الفائز قبل عشرة أيام بلقب كأس الليبرتادوريس في تحقيق حلمه بالوصول إلى النهائي في أول ظهور له بالمسابقة العالمية البارزة ليقابل الفائز من مباراة اليوم بين الجزيرة وريال مدريد يوم السبت المقبل.

فيما سيقابل باتشوكا، الخاسر لتحديد المركزين الثالث والرابع، وهذه هي المرة الثانية التي يخوض فيها بطل الكونكاكاف الذي يشارك في مونديال الأندية للمرة الرابعة في تاريخه، مباراة نصف النهائي بعد المرة الأولى في وقت سابق من عام 2008 عندما خسر بهدفين نظيفين أمام فريق نادي ليجا دي كويتو الإكوادوري.

وكان الفريقان أنهيا المباراة في زمنها الرسمي بالتعادل السلبي، بعد أداء متوازن لم يخلُ من الإثارة برغم من الأسلوب التكتيكي الذي اتبعه الفريقان في ميدان المواجهة.

وعلى مدى شوطي اللعب تبادل بطلا الكونكاكاف وكأس الليبرتادوريس الهجمات والفرص الضائعة كانت أبرزها تسديدة الياباني كيسوكي هوندا التي تصدى لها بنجاح حارس المرمى في الدقيقة الأخيرة من شوط اللعب الأول، وبالمقابل تألق الحارس المكسيكي المخضرم أوسكار بيريز لتسديدة صاروخية للاعب غريميو لوان غييرمي وأبعدها لركلة زاوية (ق60)، كما أبعد الحارس البرازيلي تسديدة مخادعة لهوندا قبل ثلث الساعة من نهاية المباراة، ولم ينجح أي من الفريقين في الوصول لمرمى الآخر، ليعلن الحكم عن نهاية شوط اللعب الثاني بالتعادل السلبي، وتمتد المباراة لشوطين إضافيين.

وبعد مرور خمس دقائق فقط من الشوط الإضافي الأول نجح لاعب جريميو إيفرتون في تسجيل أول أهداف فريقه بتسديدة مخادعة غالطت الحارس المكسيكي المخضرم وولجت الشباك ( ق 95)، حافظ الفريقي البرازيلي على تقدمه ومضى ليفوز بالنتيجة. ويلعب باتشوكا السبت المقبل من أجل المركز الثالث حيث يواجه الخاسر من قمة الريال والجزيرة.