مساندة لافتة للوداد البيضاوي

حظي فريق نادي الوداد البيضاوي المغربي، بمساندة جماهيرية لافتة في مباراته مساء أمس أمام فريق نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني، بطل آسيا، والتي جرت على ملعب استاد هزاع بن زايد بالعين، لتحديد صاحب المركز الخامس في النسخة الرابعة عشرة لمسابقة كأس العالم للأندية.

ولم تفوت جماهير الجالية المغربية وعدد غير قليل من الجماهير العربية والأفريقية، الفرصة للحضور إلى ملعب المباراة منذ وقت مبكر للوقوف خلف بطل أفريقيا ومؤازرة اللاعبين بقوة منذ البداية وحتى نهاية المباراة، الأمر الذي كان له وقعه الطيب وعزز كثيراً من معنويات لاعبي الفريق المغربي داخل ميدان المواجهة لينعكس ذلك على مردودهم الفني والبدني.

على جانب آخر من المباراة، كان إبهار الإضاءة حاضراً في أجواء استاد هزاع بن زايد قبل بداية المباراة الأخيرة بكأس العالم للأندية على هذا الملعب الذي سبق وصنف أفضل ملعب في العالم في وقت سابق من عام 2014 وهو نفس العام الذي افتتح فيه رسمياً، وتفاعلت الجماهير الحاضرة للمباراة مع الاستعراض المدهش الذي قدمه القائمون على الملعب بواسطة تقنية الإضاءة الأحدث في العالم.