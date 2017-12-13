زيدان: الجزيرة فخ وجب الحذر منه

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، احترامه لفريق الجزيرة منافسه في مباراة نصف النهائي اليوم، مشدداً على أن المباراة ستكون سهلة أمام ريال مدريد كما يعتقد البعض، وريال مدريد يسعى للفوز في نصف النهائي والتأهل إلى المباراة النهائي من أجل الفوز بلقب مونديال الأندية.

وقال في المؤتمر الصحافي أمس للحديث عن مواجهة الجزيرة: «بالطبع سعيد للغاية بزيارتي لمدينة أبوظبي وبالاستقبال الحار والترحاب الذي وجدناه منذ وصولنا إلى العاصمة الإماراتية، وأمر رائع أن نرى الكثير من مشجعي ومحبي ريال مدريد هنا، ومن يدعمون الفريق».

وعن رؤيته لفريق الجزيرة أضاف: «عندما عرفنا بأن الجزيرة منافسنا في مباراة اليوم في نصف النهائي بالطبع درسناه جيداً، وللحقيقة قبل ذلك لم أعرف الكثير عن الجزيرة، ولكني متأكد أن الجزيرة سيقدم أفضل ما لديه وسيبذل لاعبوه قصارى جهدهم أمامنا، خصوصاً أن أي فريق يلعب ضد ريال مدريد يسعى لتقديم أفضل ما لديه، وأدرك أنها مباراة في غاية الأهمية بالنسبة للمنافس وبها الكثير من التحديات».

وتابع: «نؤمن أنه لا يوجد أي مباراة سهلة، والجزيرة منافسنا في نصف النهائي اليوم، البعض يقول إنها ستكون مباراة سهلة بالنسبة لنا، وبالطبع سأكون سعيداً لو كانت كذلك، ولكني أؤكد أنه لا يوجد مباراة سهلة، وقد يحدث أي شيء في كرة القدم، ولذلك علينا أن نتحلى بالتركيز وأن نقدم أداء قوي من أجل الفوز».

وأردف: «أعتقد أن مونديال الأندية هذا العام مختلف عن العام الماضي بالنسبة لنا نظراً لعدم وجود فارق كبير في التوقيت، ولا نشعر بإجهاد من السفر، فقد جئنا قبل يومين، ونحن مستعدون تماماً، واللاعبون في حالة ممتازة، وهذا هو الأهم بالنسبة لي، بالطبع أمامنا منافس قمنا بدراسته، والأهم هو ما سنقوم به في المباراة».

وعن حالة عدد من اللاعبين الذين عانوا من الإصابة مؤخراً أمثال فاران وجاريث بيل أوضح زيدان أن جميع اللاعبين المتواجدين مع الفريق في أبوظبي شاركوا في التدريبات، وسعيد بأن جميع اللاعبين جاهزين، وصفوفنا مكتملة، مشيراً إلى أن اللاعبين الذين دخلوا في تشكيلة الفريق في مباراة أشبيليه ظهروا بحالة ممتازة من الناحية البدنية.

ومن المهم أن نتحكم في الكرة لفترة أطول وأن نتبع نفس الأسلوب الذي لعبنا به مؤخراً، وأعتقد أننا على المسار الصحيح ونقوم بالعمل الصائب والمناسب.

وشدد زيدان على أن تركيز الريال على بطولة كأس العالم للأندية ولا يفكر في مواجهة «الكلاسيكو» أمام برشلونة في الوقت الحالي، وقال: «هذه بطولة أخرى غير الدوري المحلي، ونرغب في بذل قصارى جهدنا، وأمامنا مباراة في نصف النهائي علينا اجتيازها حيث نسعى للفوز ومن ثم نتطلع للفوز باللقب لأننا نرغب في الدفع عن لقبنا العام الماضي.

ولهذا جئنا إلى هنا، ونحن نفكر فقط في هذه البطولة وليس في مباراة برشلونة الآن»، مضيفاً: «بالتأكيد سعدت بأداء اللاعبين ضد إشبيليه وحققنا ما سعينا له، ونرغب في مواصلة ذلك واستعداداتنا جيدة ولا يوجد شيء نفكر به إلا مباراة الجزيرة فقط».

وعن مدى تخوفه من تعرض أحد لاعبيه للإصابة أو الطرد والغياب عن مواجهة برشلونة أوضح: «بالنسبة لنا البطولتان مختلفتان، ولكني أفكر بصورة إيجابية، وليس لدي تخوف من ذلك الأمر، ومتأكد أن اللاعبين سيبذلون جهداً كبيراً للفوز بالبطولة، وبعدها التفكير في مواجهة برشلونة، بالطبع الخوف من الإصابات يشكل ضغطاً معنوياً».