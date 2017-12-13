أيمن الرمادي: الشجاعة سلاح «فخر أبوظبي» في موقعة الأحلام

أكد المصري أيمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان، أنه يجب على الجزيرة أمام ريال مدريد بطل أوروبا التحلي بالشجاعة والتقليل من هامش هيبة الخصم، مؤكداً على أهمية إبراز الجانب الإيجابي بعدم التفكير في قوة الخصم والتركيز فقط في تعليمات المدير الفني الهولندي تين كات، وتنفيذ الأدوار المنوطة باللاعبين، موضحاً أن مواجهة الريال في نصف نهائي البطولة هو إنجاز في حد ذاته وبغض النظر عن نتيجة المباراة.

وبين الرمادي، أن كرة القدم ليس بها ثوابت، ويتحتم على الجزيرة تقديم الأداء المشرف والتماسك داخل الملعب، وتقديم مباراة ماراثونية، خاصة وأن أداء فخر أبوظبي اتسم بالتماسك والشجاعة أمام خصمين قويين هما أوكلاند سيتي وأوراوا الياباني واستطاع تخطيهما بنجاح، وبخصوص النتيجة فلا ينظر إليها في حال تقديم واستنفاد الجهد المبذول من قبل اللاعبين.

وأضاف المدير الفني لفريق عجمان: نوصي ممثل الإمارات في مهمته الصعبة أمام بطل أوروبا بإغلاق المساحات وتقريب المسافات بين الخطوط، مع الشجاعة المحسوبة في الضغط الهجومي، والحيطة والتركيز الكامل أمام مفاتيح لعب الريال خصوصاً انه يتسم باللعب السريع، والتسجيل من أنصاف الفرص، مع توافر اللياقة البدنية الحالية والتركيز التام.

كما أشار الرمادي إلى أهمية التماسك وعدم الاهتزاز في حال تسجيل المنافس لهدف، مشيراً إلى أن تسجيل الريال المبكر متوقع ولذلك يجب التماسك، ومحاولة التعويض من خلال صنع الفرص واستغلالها. موضحاً أن تطبيق طريقة اللعب للجزيرة بـ 4/‏‏2/‏‏3/‏‏1 جيدة خصوصاً أن الأخير اعتاد عليها منذ فترة، والتغيير وارد من قبل مدرب الفريق تين كات لأنه أدرى بحال فريقه.