عبدالله حسن يشارك في برنامج التعليم الفني «الأوروبي»

أنهى المحاضر الآسيوي عبدالله حسن رئيس قسم التدريب في اتحاد الكرة، مشاركته في الدورة التدريبية لبرنامج التعليم الفني الخاص بتطوير المدربين والمحاضرين ومشرفي المحاضرين، والذي نظمه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بمدينة بلفاست الإيرلندية.

وتناولت الدورة، مبادئ تعليم وتدريب اللاعبين المحترفين، وكيفية توصيل التعليمات الفنية لهم، بالإضافة للأساليب التي يتبعها المدرب خلال التدريبات والمباريات، وهي خطوة أولى لإعداد الأستاذ المحاضر.

وتلقى عبدالله حسن، دعوة للمشاركة كمحاضر ومراقب بالدورة الاحترافية التي ينظمها الاتحاد الأوروبي مايو المقبل، وتُقام على 3 فترات، في أيرلندا الشمالية، وإنجلترا، وسويسرا.