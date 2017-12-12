الإمارات والعراق في بروفة «خليجي 23» 17 الجاري

اعتمد الاتحاد الخليجي لكرة القدم، أمس، انطلاق بطولة كأس الخليج 23 بالكويت يوم 22 الجاري،كما اعتمد نتائج القرعة السابقة، ويلعب منتخبنا بالمجموعة الأولى مع الكويت والسعودية وعمان.

وكشف عبد الله صالح، المشرف العام على منتخبنا الوطني، خوض«الأبيض» مواجهة ودية 17 الجاري أمام المنتخب العراقي في دبي ضمن الاستعدادات الأخيرة للبطولة، مشيراً إلى أن سفر بعثة المنتخب إلى الكويت تحدَّد بصفة مبدئية يوم 18 أو 19 الجاري.

وأعلن اتحاد الكرة حالة الطوارئ استعداداً للبطولة، وسيكون مجلس الإدارة في حالة انعقاد شبه دائم خلال الأيام المقبلة، للانتهاء من الإجراءات الخاصة بتجهيز منتخبنا الوطني، ووفد الدولة المشارك في البطولة الخليجية، في ظل ضيق الوقت وضرورة الانتهاء من تلك الإجراءات خلال الأيام المقبلة.