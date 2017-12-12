الأبيض في مجموعة الكويت والسعودية وعُمان

اعتمد المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم رسمياً في اجتماعه أمس، إقامة بطولة كأس الخليج 23 في دولة الكويت من 22 الجاري إلى 5 يناير المقبل، وتقرر تشكيل وفد من الاتحاد لزيارة الكويت للوقوف على جاهزيتها لاستضافة البطولة.

واعتمد المكتب التنفيذي القرعة التي جرت سبتمبر الماضي مع وضع منتخب الكويت على رأس المجموعة الأولى بجانب منتخبنا والسعودية وعمان، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات البحرين وقطروالعراق واليمن.

مران

من ناحية أخرى أجرى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مساء أمس، مرانه الأول على الملعب الفرعي لنادي الوصل بدبي، في أولى أيام معسكره، استعداداً للمشاركة في كأس الخليج 23، حضر المران المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة،وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وكشف عبد الله صالح المشرف العام على منتخبنا، خوض (الأبيض) مواجهة ودية يوم 17 ديسمبر الجاري، أمام المنتخب العراقي في دبي، ضمن الاستعدادات الأخيرة للبطولة الخليجية، مشيراً إلى أن السفر إلى الكويت تحدد بصفة مبدئية ليكون يومي 18 أو 19 ديسمبر الحالي، وإلى أن لاعبي الجزيرة سوف ينضمون إلى تدريبات المنتخب، عقب نهاية مشاركتهم في بطولة كأس العالم الحالية للأندية.

كدمة

أوضح صالح، مشاركة 22 لاعباً في التدريبات أمس ، تحت قيادة الإيطالي زاكيروني، باستثناء لاعبي الجزيرة ومعهم إسماعيل أحمد لاعب العين، الذي يعاني من كدمة خفيفة، وفضل طبيب المنتخب بقاءه في الفندق، وماجد حسن لاعب شباب الأهلي- دبي، والذي تأكد أنه لن يستطيع اللحاق بالمشاركة الخليجية.

إصابة

وأضاف : إن خميس إسماعيل لاعب شباب الأهلي- دبي، تابع المران من الخارج ، لظروف إصابته بكدمة في مباراة فريقه والوصل، وكذلك عمر عبد الرحمن (عموري)، والذي يبذل الجهاز الفني والطبي في كل من المنتخب ونادي العين، جهوداً مشتركة ليكون جاهزاً لـ«خليجي 23»، فيما شارك أحمد خليل ، وإسماعيل الحمادي، وسلطان المنذري .

واللذان تم استدعاؤهم مؤخرا، وأنه سيتم الاستقرار على قائمة نهائية تضم 23 لاعباً، سيمثلون (الأبيض) في خليجي 23. واكد صالح ان أن لاعبي الجزيرة الدوليين سينضمون إلى تدريبات المنتخب، عقب نهاية مشاركتهم في كأس العالم للأندية.

ودية

يلتقي منتخبا الكويت والبحرين ودياً 18 الجاري في المنامة استعداداً لخليجي 23، ويدخل المنتخب الكويتي معسكراً داخلياً مغلقاً اليوم، ويغادر إلى البحرين الأسبوع المقبل بقائمة تضم 26 لاعباً.