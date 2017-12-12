«فخـــر أبوظبــي» يتحــدى الملكـي بالإصرار والعزيمة

يختتم فريق الجزيرة الأول لكرة القدم تدريبه الأساسي، اليوم، في الثامنة والنصف مساءً، على ملعبه الفرعي بقصر الإمارات، قبل 24 ساعة فاصلة وتاريخية مع ريال مدريد بطل أوروبا غداً، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وخضع المدافعان محمد عايض وفارس جمعة للعلاج، بعد تعرضهما للإصابة في المباراة الماضية أمام أوراوا الياباني بطل آسيا، ويعاني الأخير من تمزق في الأربطة قبل مباراتين من انطلاق المونديال، لكنه خضع لعلاج مكثف أهله لخوض المباراتين الماضيتين، لكنها عادت مرة أخرى، وتحامل على نفسه وأكمل المواجهة ببطولة كبيرة حتى تحقق الانتصار الكبير على بطل آسيا.

كما تأثر الدولي علي مبخوت بكدمة عضلية خفيفة لكنه سيقود هجوم فخر أبوظبي أمام الملكي.

وسيناقش الاجتماع الفني للبطولة أحقية من سيرتدي اللون الأبيض، خصوصاً أن الجزيرة والريال يرتديان الزي الأبيض الرسمي، ويعقبه المؤتمر الصحافي للمدربين تين كات والفرنسي زين الدين زيدان.

حصة استشفائية

وحرص الجهاز الفني للجزيرة بقيادة تين كات على إخضاع اللاعبين لحصة استشفائية في اليوم التالي الذي عقب مواجهة أوراوا، بغرض التخلص من الإرهاق والتعب، حيث إن الفاصل الزمني بين المباراتين الأوليين لأوكلاند سيتي وأوراوا يومان فقط، وأعلن الجهاز الفني أنه لا وقت للراحة وسيستغل الأيام الثلاثة المتبقية في تجهيز فخر أبوظبي، أمام كتيبة الملكي المدججة بالنجوم.

المركز الرابع

نظرياً، يضمن فخر أبوظبي المركز الرابع في حالة الخسارة، ويعتبر إنجازاً بحد ذاته، حيث لم يسبقه إليه أي فريق إماراتي، خلال نسختي 2009 و2010 واللتين نظمتا في أبوظبي، وعلى المستوى الجماهيري يطمح ممثل الإمارات إلى تقديم مباراة جيدة أمام بطل أوروبا والظهور بصورة مشرفة، على الرغم من فارق الإمكانيات الكبير، وربما تسهم الروح المعنوية العالية لفخر أبوظبي في تقليص هامش الخسارة من حيث عدد الأهداف المسجلة.

جاهزية

من جانبه، قال حسين سهيل مدير فريق الكرة الأول بنادي الجزيرة، إن استعدادات الفريق بقيادة الهولندي تين كات تسير بشكل جيد، خصوصاً بعد الروح المعنوية العالية التي شهدها فخر أبوظبي منذ انطلاقة المونديال بتحقيق فوزين مهمين أمام أوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية، وتخطي أوراوا الياباني في نصف النهائي، وهذا الإنجاز تحقق للمرة الأولى في تاريخ النادي والكرة الإماراتية في مونديال الأندية بعزيمة الرجال وجهد اللاعبين والجهازين الفني والإداري.

الضغط على الريال

وتابع: لا ضغوط على الفريق في مواجهة ريال مدريد والجميع يعرف حجم ومكانة الملكي حول العالم وشعبيته الجارفة، في المقابل سنلعب كرة القدم من أجل الاستمتاع وبغض النظر عن قوة الخصم. وخضع الفريق لحصتين تدريبيتين أساسيتين، إضافة إلى مران استشفائي وقف خلاله الجهاز الفني على آخر تطورات الفريق من الإصابات.

ويخضع المدافعان محمد عايض وفارس جمعة إلى برنامج علاجي مكثف، وستحدد الساعات المقبلة قدرتهما على المواجهة في المباراة التاريخية أمام بطل أوروبا.

خبرة تين كات

وأكد حسين سهيل أن تين كات مدرب الفريق متمرس على مثل هذه المواجهات الكبرى وعلى دراية بالفرق الأوروبية، عطفاً على تاريخه الكروي الكبير، وعمله ضمن الجهاز الفني لفريق برشلونة الإسباني.

وسيقدم الخطة التي تناسب إمكانيات لاعبينا، والمستويات الجيدة والنتائج ليست بجديدة على اللاعبين فهم يقدمون الجديد مع كل يوم، يذكر أن تين كات عمل مساعداً لمدرب برشلونة فرانك ريكارد، من 2003 وإلى 2006.

تين كات.. قائد ثورة التصحيح

لم تنصف الترشيحات فخر أبوظبي بقيادة تين كات بعبور الدور الأول للمونديال، لكنه عبر إلى نصف النهائي بمواجهة ريال مدريد متغلباً على أوكلاند سيتي صاحب أكبر عدد من المشاركات بواقع 9 نسخ، ثم تخطى عقبة أوراوا الياباني الصعبة بهدف وحيد، وضياع أكثر من فرصة للتسجيل، فهل يفعلها ممثل الإمارات أمام الملكي بطل أوروبا وصاحب المليار مشاهد حول العالم؟

قبل استلام الهولندي تين كات مهمة تدريب الجزيرة يناير 2015، لم يكن أكثر المتفائلين يتوقع تصحيح مسار الجزيرة بعد فض التعاقد مع المدرب البرازيلي الشهير آبل براغا، صاحب ثنائية الدوري والكأس عام 2010، حيث كانت وضعية الفريق صعبة وفي المركز 12 لقائمة الترتيب.

كما أن تين كات واجهته بعض الانتقادات بخصوص تدريبه لشباب الأهلي دبي عام 2010، ومغادرته للفريق بعدها بعدة مباريات بداعي أن اللاعبين لم يصلوا بعد إلى مرحلة الاحتراف، كما أنه جاء إلى الجزيرة من المنزل ولم يكن على رأس فريق يتولى تدريبه.

تصحيح

قاد الهولندي ثورة التصحيح في «فخر أبوظبي»، وحقق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للمرة الثالثة في تاريخ النادي 2015، ثم أحرز دوري الخليج العربي الموسم الماضي للمرة الثانية أيضاً في تاريخه.

ما يميز تين كات عن غيره من المدربين أنه لم يعتمد كلياً على اللاعب النجم الجاهز سواء على مستوى المواطنين أو المحترفين، وما يحسب له إعطاء الفرصة لعدد من الشباب وتأهيلهم بشكل فني متطور، كذلك دعمهم على المستوى النفسي.

طاردت الرياح سفينة استقرار فخر أبوظبي مع بداية الموسم الجاري، واهتز الفريق بعنف، نتيجة سوء النتائج في الدوري، وأن هناك خلافاً ما بين تين كات وإدارة الجزيرة، فسرت بناء على تصريحات تين كات بأن أشياء حدثت ولا يستطيع البوح بها، وبشكل عام فإن شخصية تين كات لا تألف الإعلام كثيراً ولا يتقبل النقد بسهولة، ولذلك فإنه يصطدم بالإعلاميين بسهولة.

والهزة الأولى التي تعرض لها فخر أبوظبي حامل لقب الدوري بقيادة تين كات كانت في الدوري، حيث فاز بصعوبة على عجمان 2/‏1 ثم خسر مباراتين على التوالي أمام دبا 0/‏1.

والنصر 2/‏4، ثم تعادل مع الظفرة 2/‏2، والوصل سلبياً، لتنتهي الخمس جولات الأولى، وفي رصيد فخر أبوظبي 5 نقاط من أصل 15 نقطة، وفي الخمس جولات الأخيرة تحسنت وضعية الفريق نسبياً، بالتعادل مع المنافسين المباشرين العين 2/‏2 وشباب الأهلي دبي سلبياً، وفاز على الإمارات 3/‏1، والشارقة 2/‏1، ليرفع رصيده في المركز الرابع بـ 16 نقطة، ويغادر المركز الثامن الذي احتله خلال الثلاث جولات الأولى.

لعنة الإصابات

وأهم العوامل التي أدت إلى تذبذب حامل اللقب في الدوري، وخسارته أمام فرق تصنف بأنها ضعيفة، وتأهله بالكاد إلى المركز الرابع، هي الإصابات التي ضربت الفريق منذ انطلاقة الموسم، فطالت هداف الفريق علي مبخوت، فارس جمعة، محمد فوزي، خلفان مبارك، سالم راشد، مسلم فايز، حتى في مباراة العين التي تعادل فيها 2/‏2 لعب بـ 7 شباب.

والعامل الثاني والأهم هو إصابة أحمد خليل الذي لم يلعب سوى 34 دقيقة، والفرنسي لاسانا ديارا 315 دقيقة، إضافة إلى عدم اقتناع تين كات بالجناح الأيمن الأوزبكي راشيدوف، والذي لم يشركه سوى 555 دقيقة في مسابقتي الكأس والدوري.

انتفاضة

نظراً لوضعية الفريق المتأرجحة في الدوري لم يرشح فخر أبوظبي لعبور الدور الأول في مونديال الأندية، والذي شارك فيه بصفته حامل لقب الدوري، كمقعد للإمارات المستضيفة للمسابقة، لكن تفاجأ الجميع بالمستويات التي قدمها الفريق، ونجاحه في تجاوز أوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية بهدف البرازيلي رومارينهو.

وتخطي عقبة أوراوا الياباني في دور الثمانية بهدف الدولي علي مبخوت، ومن ثم التأهل إلى نصف النهائي ومعانقة المجد، بمواجهة ريال مدريد بعد غداً الأربعاء.

مبخوت.. الطلياني الصغير يهدد مرمى الريال

الحديث عن علي مبخوت وموهبته وتألقه مع الجزيرة والمنتخب الوطني لا ينتهي، فهو مهاجم من طراز فريد، وأحد أهم أسلحة فريقه الفتاكة، ودائماً ما يكون موضع ثقة الأجهزة الفنية التي تعاقبت على الجزيرة خلال ثماني السنوات الماضية، حيث لقب بالطلياني الصغير على الرغم من صغر سنه 27 عاماً.

وأبرز محطات تألق مبخوت حصوله على لقبي هداف الدوري بـ33 هدفاً، وأفضل لاعب مواطن الموسم الماضي، كما أنه دخل نادي المئة بـ105 أهداف كهداف تاريخي للدوري في عصر الاحتراف، وعلى مستوى المنتخب الوطني فيعتبر عام 2014 - 2015، عام التميز لمبخوت فقد تصدر قائمة الهدافين في كأس الخليج بـ5 أهداف، كما انتزع لقب هداف آسيا في العام نفسه بنفس الرصيد.

كما دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأسرع هدف تم تسجيله بنهائيات أمم آسيا، حيث أحرز هدفاً في مرمى منتخب البحرين في الثانية الـ14.

هدف حاسم

ويعتبر مبخوت ثاني لاعب في قائمة الجزيرة يسجل في مونديال الأندية، بعدما هز شباك أووراوا الياباني في الدقيقة الـ52، وكان الهدف الأول للجزيرة في المونديال بأقدام البرازيلي رومارينهو في مرمى أوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية، وجاء أيضاً بإمضاء مبخوت.

وقد تحدث عنه المدير الفني للجزيرة تين كات بأن التشكيلة الأساسية للجزيرة قابلة للتغير إلا مبخوت فهو ثابت وغير قابل للتغير إلا بداعي الإصابة، كما أكد أحمد سعيد إداري الفريق أن مبخوت هو سلاح فخر أبوظبي لمواجهة الريال ولا شك في أن زيدان سيحسب له ألف حساب ويوصي دفاعات الملكي بالحذر من اختراقاته وأهدافه القاتلة.

مواجهة النجوم

وسيكون نجوم الجزيرة على موعد مع كتيبة الريال المدججة بالنجوم وعلى رأسهم كرستيانو رونالدو الذي استطاع معادلة رقم ميسي بحصوله على الكرة الذهبية للمرة الخامسة، والثانية على التوالي.

بالإضافة إلى كارفخال، راموس، مارسيلو، ونافاس، والظهور الأول للمغربي أشرف حكيمي صاحب أول هدف عربي مع الريال. وغيرهم من نجوم الملكي، والذي احتفل بفوزه الأخير على اشبيلية 5/0 في «ليغا»، بعدها غادر إلى العاصمة أبوظبي لخوض نصف النهائي أمام الجزيرة الأربعاء المقبل.

إنجاز تاريخي

من جانبه أبدى مبخوت سعادته بالفوز على أوراوا الياباني والتأهل إلى نصف النهائي لمواجهة ريال مدريد كأول فريق إماراتي يحقق هذا الإنجاز بعد تنظيم البطولة في أبوظبي عامي 2009 و2010، مشيراً إلى أن الإنجاز جاء في وقته وخصوصاً بعد إخفاق أنديتنا في دوري أبطال آسيا للموسم الماضي.

وأضاف: الفوز جاء بهمة الشباب وليس بعلي مبخوت في حد ذاته فهو لاعب ضمن قائمة تضم كوكبة من اللاعبين الخبرة وصغار السن والذين استطاعوا أن يضيفوا مجداً جديداً للكرة الإماراتية ونادي الجزيرة، ولافتاً إلى أن مواجهة الريال بكل تأكيد صعبة ومعقدة والجميع يعلم أنه أفضل فرق العالم وحامل لقب دوري أبطال أوروبا وأيضاً النسخة الأخيرة لكأس العالم للأندية.

أغلى هدف

وأكد مبخوت أن الهدف الذي سجله جاء وفق ظروف المباراة، فاللاعب أو المهاجم يحترق شوقاً لكي يحصل على فرصة ويسجلها، وتحت أصعب الظروف فإن الجزيرة سيحصل على رابع العالم، وهذا إنجاز في حد ذاته.

«المتوهج» يعود إلى الأضواء بعد ظلام 5 سنوات

سبق للبرازيلي رومارينهو، والملقب بأو إلومينادو، وترجمتها «المتوّهج»، أن عاش أجواء مماثلة قبل خمس سنوات، عندما كان في صفوف نادي كورينثيانز البرازيلي، الفائز بكأس العالم للأندية اليابان 2012، على الرغم من أنه في تلك البطولة، لم يشارك سوى في 15 دقيقة، وكبديل أيضاً في مباراة نصف النهائي أمام الأهلي المصري.

وتغيرت الحال في البطولة الحالية، بعدما تحوّل رومارينهو من بديل شاب إلى لاعب أساسي مخضرم، حمل على كتفيه آمال وطموحات الجزيرة في العرس العالمي للأندية، خصوصاً أن أحداً لم يرشّح بطل الدوري للذهاب بعيداً في البطولة، والمستوى اللافت للاعب، سيجعله محل ثقة الجهاز الفني، ويبعده عن أعاصير التغييرات في «الميركاتو الشتوي» أواخر الشهر الجاري.

وتحدّث رومارينهو بعد خروجه من غرفة ملابس فريقه، عن هذا التحوّل الكبير في مسيرته الكروية، قائلاً: «الأمر مختلف بين البطولتين. في عام 2012 لعبت فقط 15 دقيقة، ولكنها كانت تجربة لا تصدّق. اليوم الأمر مختلف، حيث إنه لدي مكان أكبر في الفريق، حيث أسجّل الأهداف وأصنعها أيضاً.

و انتقل رومارينهو في أغسطس إلى الجزيرة، وقد كانت بدايته بطيئة مع «فخر أبوظبي»، بعدما سجّل أربعة أهداف فقط في 13 مباراة خاضها في الدوري المحلي قبل انطلاق الإمارات 2017.

800 تذكرة مجانية لمشجعي الجزيرة

يوفر مجلس مشجي نادي الجزيرة 800 تذكرة مجانية لعشاق فخر أبوظبي وبالتنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي، وذلك خلال المواجهة التاريخية مع ريال مدريد بطل أوروبا في التاسعة مساء غداً، في مقابل نفاذ جميع تذاكر البطولة وتسويقها من قبل اللجنة المنظمة للبطولة.

وقال خالد صالح الجابري مسؤول المجلس الجماهيري في نادي الجزيرة إنهم يهدون 800 تذكرة لمحبي الجزيرة، من أجل التمتيع بالمباراة التاريخية، ومشيراً على ثقته في حضور جماهير الإمارات في دعم ممثل الوطن خلال مهمته الصعبة أمام الريال وتصفيات المربع الذهبي.

وقال: هناك عدد من الأندية أعلنت دعهما لفخر أبوظبي وكانوا على قدر المسؤولية يتقدمهم جماهير من نادي النهضة العماني، والنادي السوداني في أبوظبي ودبي والعين، ومشيراً إلى أهمية توافد جماهير الإمارات بصرف النظر عن انتماءاتهم الرياضية. وأوضح خالد الجابري أنه تم إعداد «تي فو» خاص بالمباراة، إضافة إلى أعلام الدولة وشعارات النادي.

وستوزع على مشجعي الجزيرة الأوفياء، وستوفر نقاط تجمع ووسائل مواصلات، واعتماد أشخاص مسؤولين لتقديم المساعدة والقيام بدور الإرشاد، ولفت الجابري أن مباراة فخر أبوظبي والريال هي مباراة العمر بصرف النظر عن نتائجها والأجواء مهيئة للحضور.أبوظبي- البيان الرياضي

نفاد تذاكر مباراتي الجزيرة وريال مدريد والنهائي

أعلنت اللجنة المنظمة المحلية لكأس العالم للأندية، نفاد جميع التذاكر المخصصة لمباراة الجزيرة وريال مدريد، على استاد مدينة زايد الرياضية، وذلك قبل يوم واحد من المباراة.

وقال أحمد القبيسي مدير الاتصال والتسويق باللجنة المنظمة المحلية، إن تذاكر مباراة نصف النهائي بين الجزيرة وريال مدريد، نفدت بالكامل.

إضافة إلى تذاكر المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم الجمعة 16 ديسمبر الجاري في ختام البطولة، مشيراً إلى أن 80% من تذاكر نصف النهائي والنهائي كانت قد بيعت قبل انطلاق مباريات البطولة، ونسبة الـ 20% التي تظل بحوزة الفيفا عقب تحديد هوية الفرق المتأهلة لنصف النهائي نفدت عقب تأهل الجزيرة لمواجهة ريال مدريد. أبوظبي - البيان الرياضي

دعم جماهيري نسائي لفخر الإمارات أمام المدريدي غداً

بدأت روابط مشجعي جميع أندية الإمارات بما فيهن السيدات في التأهب لمواجهة الغد الحاسمة لدعم ممثل الدولة نادي الجزيرة«فخر الإمارات» في مواجهة نادي ريال مدريد الإسباني ضمن نصف نهائي مونديال أندية العالم حيث تعتبر مواجهة تاريخية لممثل الوطن وهو الأمر الذي دعا المشجعات للتنظيم المبكر ومن جميع الجنسيات لدعم ومساندة فخر الإمارات.

وتقول المغربية رحاب بن حسن إنها مقيمة في دبي وتشجع نادي الوصل وهي وصلاوية منذ وصولها إلى الدولة لكن غداً هي جزراوية بالكامل مع ممثل دولة الإمارات، وهى ستكون مع زميلاتها في الدوام من بنات الإمارات ومعظمهن يشجعن نادي العين والوحدة، وهناك بعض الشرقاوية لكن الجميع سيتوحد مع فخر الإمارات .