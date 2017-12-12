دييغو ألونسو:نعرف ما نريد ولدينا وحوش في الميدان

وصف دييغو ألونسو، مدرب فريق باتشوكا المكسيكي، مباراة اليوم أمام غريميو البرازيلي بالصعبة ومعقدة التفاصيل في مواجهة فريق يتمتع بمزايا عديدة ولديه القدرة على الحركة واللعب بقوة معززاً بالمعنويات العالية التي جاء بها من بلاده بعد فوزه أخيراً بكأس كوبا ليبرتادوريس، كما أن لاعبيه نالوا قسطاً جيداً من الراحة، في حين لعب فريقه مباراة ماراثونية امتدت 120 دقيقة قبل ثلاثة أيام فقط من مباراة الليلة.

ولكن هذا ليس عذراً ولن يمنعنا من تحقيق هدفنا وتنفيذ رغبتنا القوية في الوصول لنهائي المسابقة العالمية، وأضاف: جاهزون للمواجهة بغض النظر عن أي ظروف، فريقنا يتميز بأنه يظهر دائماً بقوة في مثل هذه المواجهات ويعرف ماذا يريد منها على أية حال.

فلدينا لاعبون كالوحوش يقاتلون بصورة رائعة من أجل تحقيق أهدافهم، وهذا ما نتوقع أن يحدث اليوم في ملعب المباراة، نحن قادرون على إلحاق الخسارة بفريق غريميو ونتمنى أن نستفيد من المزايا العديدة التي يتمتع بها فريقنا وفي مقدمتها الجرأة والإقدام وعدم الخوف من اقتحام المهمات الصعبة، علينا أن نجعل فريق غريميو يعاني اليوم ونعمل بقوة من أجل تحجيم مكامن الخطورة لديه.

خصم عنيد

وأضاف ألونسو خلال المؤتمر الصحافي التقديمي لمباراة اليوم: نعلم أننا سنواجه خصماً عنيداً وصعباً لديه الكثير من التقنيات والمهارات الفردية ولكن من المهم بالنسبة لنا أن نفكر في أننا أمام فرصة تاريخية علينا استغلالها على أفضل نسق، وبالنسبة لي فأنا لست قلقاً للعب ضد هذا الفريق القوي لأنني أثق بقدرة لاعبي فريقي وأعلم أنهم قادرون على تحقيق التطلعات والتغلب على كل الصعاب، ونأمل أن نوفق اليوم في استغلال الفرص والوصول إلى هدفنا.