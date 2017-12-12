الظفرة يحسم التعاقدات مبكراً بالثنائي جورجي وإيغور

أشار أحمد عمران القبيسي نائب رئيس شركة الظفرة لكرة القدم إلى أن النادي في انتظار فتح باب الانتقالات الشتوية للتعاقد مع الأوزبكي أيغور سيرغييف في خانة اللاعب الآسيوي، بجانب البرازيلي جورجي سلفا لاعب الباطن السعودي في خانة الميدا (الذي سيغادر الكشوف بسبب الإصابة)، وأكد القبيسي سلامة النواحي القانونية للتعاقد مع جورجي مبيناً أن كل أوراقه سليمة وتثبت أنه لاعب حر ويمكنه التوقيع لأي ناد.

وعن مستقبل الجهاز الفني قال القبيسي: راضون تماماً عن المدرب محمد قويض وبقية معاونيه ولا يوجد أي اتجاه للتغيير، وقويض مستمر حتى نهاية الموسم ونحن نقدر الصعاب التي اعترضت طريقه في الفترة الماضية وكلنا ثقة بأنه سيقدم الأفضل مع الفريق بإذن الله خلال المرحلة المقبلة.

محصلة

وأكد القبيسي أن محصلة الفريق في الدور الأول من دوري الخليج العربي غير مرضية وأقل من الطموح بعد الحصول على 8 نقاط فقط وضعت فرسان الظفرة في المركز قبل الأخير بترتيب الدوري.

وذكر القبيسي أن هنالك أسباباً واضحة أدت إلى عدم تقديم الظفرة مستواه الحقيقي من بينها الإصابات المتكررة التي أثرت كثيراً في شكل وأداء الفريق وغياب المهاجم الأجنبي الميدا الذي كان الاعتماد عليه كبيراً في المنافسة بسبب الإصابة وقال: الظفرة لم يحظ بالاستقرار في الدور الأول.

وكل مباراة كان يفقد مجموعة من عناصره المهمة، والفريق لم يلعب بتشكيلة ثابتة لمباراتين فقط على التوالي لأن الجهاز الفني مع كل مباراة كان يضطر إلى إحداث التغيير ما ترك أثراً سلبياً على انسجام ومستوى الفريق.

وأكد القبيسي ثقته باللاعبين وقدرتهم على العودة بشكل أفضل في الدور الثاني وقال: بعد إضافة بعض العناصر لسد النقص فإن المستوى سيكون أفضل بكثير من السابق.