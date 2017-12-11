استقبال حافل لريال مدريد في أبوظبي

وصلت في الساعة الثامنة من مساء أمس إلى العاصمة أبوظبي بعثة فريق ريال مدريد الإسباني استعداداً للمشاركة في النسخة الرابعة عشرة من كأس العالم للأندية «الإمارات 2017»، والتي يبدأ فيها «الملكي» الدفاع عن لقبه بمواجهة فريق الجزيرة في الدور نصف النهائي بعد غد الأربعاء على استاد مدينة زايد الرياضية.

وحظيت بعثة بطل أوروبا باستقبال حافل عند مقر الإقامة من اللجنة المنظمة المحلية لكأس العالم للأندية، حيث احتفت الجماهير المحتشدة أمام فندق فورسيزونز بجزيرة المارية في أبوظبي بنجوم الفريق الملكي، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وضمت قائمة ريال مدريد التي وصلت إلى أبوظبي 24 لاعباً الذين اختارهم المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان للمشاركة في البطولة، حيث حضر الفريق بكامل نجومه.

وكان ريال مدريد قد أعلن قائمته المشاركة في البطولة وضمت كلاً من كيلور نافاس وكيكو كاسيا ومحمد راموس «موها» في حراسة المرمى، وللدفاع داني كارفاخال، سيرخيو راموس، مارسيلو، رافائيل فاران، ثيو هيرنانديز، أشرف حكيمي، خيسوس فاييخو، ناتشو، وللوسط توني كروس، لوكا مودريتش، ماتيو كوفاسيتش، كاسيميرو، ماركوس يورينتي، داني سيبايوس، ماركو أسينسيو، وإيسكو، وفي الهجوم كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، غاريث بيل، لوكاس فاسكيز، بورخا مايورال.

وكان زيدان قد فضل اصطحاب جميع اللاعبين حتى المصابين رافائيل فاران وغاريث بيل اللذين غابا عن الفريق في مباراة أشبيلية، حيث لم تتضح بعد إمكانية مشاركتهما مع الفريق في مونديال الأندية من عدمه، فيما قرر ضم خيسوس فاييخو لقائمة المونديال بعد المستوى الجيد الذي ظهر عليه في مباراة أشبيلية أول من أمس التي انتهت لصالح ريال مدريد بخماسية.

برنامج

وأعلنت اللجنة المنظمة لمونديال الأندية برنامج ريال مدريد خلال تواجده في العاصمة أبوظبي وذلك عبر قناة فيفا الإعلامية حيث من المقرر أن يؤدي الفريق حصته التدريبية الأولى في الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين على ملعب جامعة نيويورك بجزيرة السعديات، على أن تكون الحصة التدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام.

بينما سيخوض الفريق الملكي تدريباته غداً الثلاثاء على فترتين صباحية ومسائية، إذ يؤدي مراناً مغلقاً في الحادية عشرة من صباح غد، على أن يخوض الفريق مرانه الأساسي استعداداً للجزيرة في السادسة مساءً على ملعب جامعة نيويورك على أن تكون أول 15 دقيقة مفتوحة أمام وسائل الإعلام.

مؤتمر

ويعقد المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب ريال مدريد زين الدين زيدان للحديث عن المواجهة التي تجمعه بالجزيرة وذلك في الساعة الثامنة مساء غد باستاد مدينة زايد الرياضية.

وحدد الفريق مواعيد تدريباته عقب مباراة نصف النهائي، إذ يؤدي مرانه يوم الخميس المقبل على فترتين في الحادية عشرة صباحاً وفي السابعة مساءً، فيما يؤدي تدريباته يوم الجمعة 15 ديسمبر الجاري في نفس التوقيت في الفترة الصباحية، ومراناً أخيراً في السادسة مساءً، وفضل الجهاز الفني بحسب البرنامج الموضوع خوض جميع تدريباته على ملعب جامعة نيويورك بجزيرة السعديات.