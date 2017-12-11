باتشوكا يواجه غريميو في ليلة لاتينية نارية

سيكون ملعب استاد هزاع بن زايد بمدينة العين مسرحاً لمواجهة نارية من العيار الثقيل عندما يستضيف في الثامنة من مساء غد الثلاثاء مباراة تجمع فريقي باتشوكا المكسيكي بطل كونكاكاف، وغريميو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس في نصف نهائي مونديال العالم للأندية حيث سيقابل الفائز منها الفائز من لقاء الجزيرة الإماراتي وريال مدريد في نهائي المسابقة القارية البارزة يوم السبت المقبل.

وضرب باتشوكا المكسيكي موعداً مع غريميو البرازيلي بعد فوزه في الوقت الإضافي الثاني على فريق نادي الوداد البيضاوي المغربي يوم الأحد على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية، ويتعين عليه تجاوز عقبة بطل أمريكا الجنوبية غداً ليصل إلى نهائي البطولة لأول مرة في تاريخه، وهذه هي المرة الرابعة التي يشارك فيها باتشوكا بمونديال العالم للأندية بعد ثلاث مرات سابقة.

وسبق أن وصل الفريق المكسيكي إلى الدور نصف النهائي في وقت سابق من عام 2008 عندما أقصى الأهلي المصري من الدور الأول بالفوز عليه 4-2، بالملعب الأولمبي الوطني في اليابان، ويتطلع في هذه النسخة إلى الحصول على اللقب أو الوصيف على أقل تقدير.

هوندا سعيد

وعبر الياباني كيسوكي هوندا، لاعب نادي باتشوكا المكسيكي، عن سعادته بتجاوز الوداد المغربي واللعب في نصف نهائي مونديال الأندية، وأشاد بالمردود القوي الذي قدمه الفريق المغربي في المباراة أول من أمس، وقال إنه يشعر بالحماس قبل مواجهة فريق غريميو البرازيلي غداً الثلاثاء في الدور قبل النهائي للمسابقة العالمية البارزة، وذكر أن المباراة لن تكون سهلة، ولكنهم في باتشوكا راغبون بشدة في الوصول إلى النهائي وسيكون هذا هو التحدي بالنسبة لهم.

تحضيرات غريميو

من جهته أجرى فريق غريميو البرازيلي حصته التدريبية الثالثة أمس وسيختتم تحضيراته اليوم بمران أخير يجريه على ملعب استاد طحنون بن محمد بنادي العين بالقطارة، ويتطلع الفريق الحاصل على لقب كوبا ليبرتادوريس قبل أيام قليلة، لأول ظهور له بمونديال العالم للأندية، وهو ما يعتبر تحدياً حقيقياً لهذا الفريق الساعي لكتابة تاريخ جديد في مسيرته الكروية، بعد أن احتفل معهم قبل أقل من عشرة أيام باللقب القاري.