الأبيض يبدأ الاستعداد لـ«خليجي 23» من دبي

يبدأ منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم ظهر اليوم تجمعه بفندق ماريوت الجداف بدبي ضمن معسكره الداخلي استعداداً للمشاركة في دورة كأس الخليج العربي «خليجي 23» المقررة في دولة الكويت خلال الفترة من 22 الجاري وحتى 5 يناير المقبل بمشاركة كافة المنتخبات الخليجية وقرر الجهاز الفني بقيادة زاكيروني ضم كل من أحمد خليل مهاجم الجزيرة.

وماجد حسن وإسماعيل الحمادي ثنائي شباب الأهلي دبي، وسلطان المنذري حارس الوصل لقائمة المعسكر الذي يستمر حتى 19 الجاري، وكانت القائمة السابقة التي أعلنها الجهاز الفني ضمت 26 لاعباً.

وأجرى زاكيروني تعديلات على البرنامج الذي تم إعلانه سابقاً، وتقرر إلغاء المباراتين الوديتين أمام منتخبي الإكوادور والجزائر 17 و23 الجاري والاكتفاء بالتدريبات اليومية.

الجدير بالذكر أن لاعبي الجزيرة سيلتحقون بالمعسكر فور انتهاء مشاركة «فخر أبوظبي» في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في مدينتي أبوظبي والعين.

اجتماع

من ناحية أخرى يعقد الاتحاد الخليجي لكرة القدم اجتماعا اليوم لبحث الترتيبات النهائية للبطولة الخليجية بعد نقلها إلى الكويت، بالإضافة لتحديد جدول المباريات، ودراسة آخر المستجدات.

ودخلت منتخبات الخليج في سباق مع الزمن لتحضير منتخباتها الوطنية لكأس الخليج 23، وأعلنت اللجنة الفنية في الاتحاد الكويتي، عن القائمة الأولية للاعبين الذين يمثلون «الأزرق» في البطولة، بعد الاستقرار على تولي الصربي بوريس بونياك، مهمة تدريب الفريق.

وضمت القائمة اللاعبين فيصل عجب، محمد العجمي، فيصل زايد، حمود ملفي، شبيب الخالدي، فيصل العنزي، غازي القهيدي، خالد الرشيدي، حسين الموسوي، علي مقصيد، طلال نايف، محمد فريح، سليمان عبدالغفور، بدر المطوع، محمد الفهد، رضا هاني، أحمد الظفيري، ضاري سعيد، خالد ابراهيم، ناصر فرج، خالد القحطاني، مشاري العازمي، حمد حربي، يعقوب الطراروة، عبدالله البريكي، سامي الصانع، حسين حاكم، فهد شلاش، حميد القلاف، مصعب الكندري، فهد صالح، مشعل العنزي، فهد الأنصاري، سلطان العنزي وفهد الهاجري.

فيما تقرر أن يقيم «الأزرق، معسكر تدريبي خارجي، بعد التنسيق مع الجهاز الفني الجديد، ويخوض خلاله مباراة ودية مع منتخب غانا الذي أبدى موافقة مبدئية على اللقاء سواء أقيمت في الكويت أو خارجها.

حكام دوليون

من ناحية أخرى يوجد توجه للاستعانة بحكام دوليين للبطولة التي تنص لوائحها على أن المنتخبات المشاركة تلعب فيما بينها بنظام الدور الواحد، ويتأهّل الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي، ليلعب بعدها الفائزان في «المربع الذهبي» على اللقب، وهي أمور تنظيمية سيتم الاستقرار عليها بشكل نهائي خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم اليوم، والذي يتم فيه الإعلان عن استضافة الكويت لبطولة «خليجي 23» بشكل رسمي.

في حين، اجتمع مجلس إدارة اتحاد الكرة العماني، مع الجهاز الفني للمنتخب، لوضع برنامج إعداد الفريق للبطولة، وتقرر إقامة معسكر مغلق لمنتخب السلطنة، وأكد الاتحاد أن منتخب عمان سيكون جاهز للبطولة، وكذلك أكد المنتخب البحريني جاهزيته للمشاركة في البطولة الخليجية.

طوارئ

تقرر عقد اجتماع طارئ لاتحاد الكرة الكويتي لتشكيل اللجان العاملة في «خليجي 23»، بعد الاستقرار على أن تكون مباراة الافتتاح بين الكويت والسعودية على استاد جابر.