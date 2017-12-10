«فورسيزون» محجوز بالكامل لريال مدريد

تصل اليوم إلى العاصمة أبوظبي بعثة فريق ريال مدريد الإسباني استعداداً للقاء الجزيرة في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2017 التي تستضيفها الإمارات في مدينتي أبوظبي والعين وتستمر حتى 16 ديسمبر الحالي.

وتنتظر جماهير وعشاق الساحرة المستديرة في الدولة وصول بطل أوروبا وحامل لقب النسخة الأخيرة من مونديال الأندية في ظل التواجد الأول للفريق لـ «الملكي» في أبوظبي ومشاركته في أول بطولة رسمية في الإمارات والتي يسعى من خلالها «الميرنغي» إلى تحقيق اللقب للعام الثاني على التوالي وكأول فريق يتوج بمونديال الأندية مرتين متتاليتين خصوصاً أنه المرشح الأقوى والأبرز لحمل كأس البطولة.

ويبدو أن تواجد ريال مدريد في العاصمة أبوظبي لن يكون عادياً وإنما سيحمل الكثير من المشاهدات في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها على مستوى العالم ولم لا وهو الفريق الذي يضم بين صفوفه أبرز نجوم العالم في كرة القدم في مقدمتهم البرتغالي رونالدو، ومعه المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان.

وستخضع بعثة ريال مدريد خلال إقامتها في أبوظبي إلى إجراءات أمنية مشددة، بدء من الوصول الذي من المنتظر أن يكون عبر مطار البطين الخاص إلى مقر الإقامة في فندق الفورسيزون في جزيرة المارية بأبوظبي.

حيث علمت «البيان الرياضي» أن الفندق محجوز بالكامل لبعثة ريال مدريد بناء على طلب إدارة الفريق الإسباني منعاً للإزعاج والإقبال المتوقع من جانب الجماهير لرؤية اللاعبين ومحاولة التقاط الصور التذكارية مع نجوم الفريق لاسيما البرتغالي رونالدو الذي توج قبل يومين بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الخامسة في تاريخه، إذ لا تتوفر أية غرف متاحة في الفندق في الفترة من تاريخ وصول الفريق وحتى مغادرته عقب نهاية البطولة.

تكتم

وتسود حالة من التكتم الشديد والسرية على تحركات «الميرنغي» خلال تواجده في العاصمة أبوظبي في ظل الرغبة في توفير أقصى درجات الهدوء والتركيز للفريق الذي يستهل مشاركته في البطولة بمواجهة الفائز من الدور ربع النهائي التي أقيمت أمس، حيث يلعب ريال مدريد في الدور نصف النهائي مباشرة يوم الأربعاء المقبل على استاد مدينة زايد الرياضية.

ويبدأ الفريق برنامجه بخوض حصته التدريبية الأولى غداً وفي اليوم التالي لوصوله على أن يؤدي تدريبه الأساسي بعد غدٍ الثلاثاء استعداداً لنصف النهائي أمام الجزيرة.

وتحط بعثة ريال مدريد رحالها في أبوظبي بعدما غادرت العاصمة الإسبانية مدريد صباح اليوم عقب خوض الفريق الملكي مباراته مع إشبيليه في الدوري الإسباني مساء أمس، كما علمت «البيان الرياضي» أن اللاعبين سيصطحبون عائلاتهم خلال تواجدهم في أبوظبي للمشاركة في مونديال الأندية، وهو تقليد متبع للفريق في مشاركاته في البطولات العالمية.

البعثة

تضم قائمة ريال مدريد للبطولة حراس المرمى الثلاثة كيلور نافاس، كيكو كاسيا، والحارس محمد راموس، بالإضافة إلى دانيال كارفخال، سيرجيو راموس، رافائيل فاران، ناتشو، كريستيانو رونالدو، توني كروس، كريم بنزيمة، لوكا مودريتش، غاريث بيل، مارسيلو، ثيو هيرنانديز، لوكاس فاسكيز، ويورينتي، أشرف حكيمي، ماركو اسينسيو، بورخا مايورال، إيسكو، ماتيو كوفاسيتش، داني سيبايوس.