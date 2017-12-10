العين ينهي الدور الأول دون خسارة

أنهى العين الدور الأول من دوري الخليج العربي بدون خسارة، بعد نجاحه في تحقيق الفوز خلال لقاء الجولة 11 على مضيفه الظفرة بنتيجة 2-1، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة، متساوياً في عدد النقاط مع منافسه الوصل الذي يحتل الصدارة بفارق الأهداف وبقى الخاسر في 8 نقاط بالترتيب قبل الأخير.

وجمع الزعيم نقاطه بتحقيق الفوز في 7 جولات والتعادل في 4 مباريات، وجاء فوزه أمس الأول بعد مباراة متكافئة، انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي لكنه انتفض في الثاني وتمكن من كسب النقاط الثلاث وسط فرحة جمهوره.

وعقب المباراة أكد الكرواتي زوران ماميتش مدرب الزعيم أحقية فريقه بكسب النقاط مع تأكيد بأن المهمة كانت صعبة وعدم تقديم مردود جيد وقال: حققنا فوزاً صعباً على خصم قوي رغم الرياح القوية التي أثرت على مجريات اللعب وكذلك أرضية الملعب التي حالت دون ظهور اللاعبين بمستوى افضل، لذلك حصولنا على النقاط الثلاث لم يكن أمراً سهلاً وتطلب الكثير من اللاعبين.

الملعب والرياح

وقال مدرب الزعيم إن ظروف الملعب والرياح خدما الخصم لأنه كان يعتمد على طريقة دفاعية، ومهمته كانت فقط في إغلاق المنطقة الخطرة، بعكس فريقنا الذي كان يعمل على نقل الكرات والضغط على خصمه. وأشار زوران إلى استفادة لاعبيه من الفرص التي أتيحت لهم في اللقاء، ذاكراً أن الشوط الأول لم يشهد هجمات خطرة لكن في الثاني توفرت عدة فرص لفريقه.

وأن اللاعبين نجحوا في الوصول لشباك الخصم بهدفين وأن ذلك كان نتاج استغلال الفرص المتاحة والتعامل الجيد في المنطقة الخطرة.

مشكلة الهجوم

بدوره قال السوري محمد قويض مدرب الظفرة، إن مشكلة فريقه خلال المباراة كانت في الهجوم، ذاكراً أنه افتقد القناص الميدا الذي يستطيع تحويل الفرص لأهداف. وأضاف: مشكلتنا أصبحت واضحة ومعروفة للجميع وسنعمل على حلها بضم عناصر جديدة في فترة التعاقدات الشتوية، لو وجدنا المهاجم الجيد الذي يستفيد من الفرص ربما كنا نحقق الفوز أو نخرج بنقطة على الأقل.

لأننا تفوقنا على العين في العديد من أوقات اللقاء وكنا الأوفر هجوماً. وأضاف قويض إن فريقه قدم مستوى جيداً أمام خصم قوي، وأن خط الدفاع نجح في إلغاء هجوم العين خلال الشوط الأول والحد من خطورته، ولم تكن هناك هجمات خطرة على مرمانا في الشوط الأول.

بينما أتيحت لنا عدد من الفرص التي هددنا بها مرمى العين، وفي الشوط الثاني سجل العين مبكراً وبالتالي تخلينا عن الحذر الدفاعي وقمنا بفتح اللعب وكان ردنا بهجوم قوي دون أن نوفق في تعديل النتيجة.

معالجة الأخطاء

وتحسر قويض على الخسارة وقال إن فريقه كان يحتاج لنقطة على الأقل، حتى يزيد رصيده من مباريات الدور الأول. وأضاف: عموما انهينا المرحلة الأولى وسيكون تركيزنا كبيراً على النصف الثاني من الدوري الذي يتطلب كسب العديد من النقاط، سنعمل مع اللاعبين على معالجة الأخطاء .

وهنالك تحركات بدأت قبل 3 أسابيع وأكثر من جانب الإدارة للتعاقد مع عناصر جديدة باعتبار أن حاجة الفريق واضحة لعدد من اللاعبين الجدد وبعد سد النقص أعتقد أن الظفرة سيكون مختلفاً ويمكنه أن يحقق نتائج مرضية.

سعادة

عبر ريان يسلم لاعب وسط العين الصاعد، عن سعادته بتحقيق الفوز، مؤكداً أن الفوز لم يكن سهلاً وأن فريقه كافح للخروج بالنقاط الثلاث.