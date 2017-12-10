منصور بن محمد يفتتح مؤتمر «الأوروبية لأطباء الأندية»

افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أمس، المؤتمر الخامس للجمعية الأوروبية لأطباء الأندية، في مقر جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، بحضور المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، وسامي القمزي رئيس مركز فيفا الطبي المتميز في دبي.

ويختتم المؤتمر فعالياته اليوم، يشارك في تنظيمه مع الجمعية الأوروبية لأطباء الأندية، كل من اتحاد الكرة، ومركز الفيفا الطبي للتميز بدبي، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ويقام المؤتمر للمرة الأولى خارج القارة الأوروبية.

وقام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتكريم الأطباء المشاركين في المؤتمر، في مقدمهم الدكتور جون كينغ رئيس الجمعية الأوروبية لأطباء الأندية، والدكتور ميشيل دوخ عضو مجلس الفيفا رئيس اللجنة الطبية بـ«فيفا»، والبروفيسور إفرايم كرامر المدير الطبي لـ «فيفا»، المدير الطبي لبطولتي كأس العالم للأندية بأبوظبي، وكأس العالم في روسيا.

دعم

من جهته توجّه المهندس مروان بن غليطة، بالشكر إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس الفخري لاتحاد الكرة، على توجيهاته الدائمة ودعمه الكبير الذي كان وما زال يصنع أمجاد الكرة الإماراتية.

كما أن توجيهاته السديدة، دفعتنا دوماً للاهتمام بالأمور ذات الصلة المباشرة بلعبة كرة القدم، ومن أبرزها الجانب الطبي، وتقدم بالشكر لسموه، على ما يبذله من جهود لتطوير كافة الجوانب المتعلقة بكرة القدم، ومنها الجانب الطبي وصحة اللاعبين.

وتقدم بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، على رعايته الكريمة، وافتتاحه المؤتمر المهم، ما أعطاه قيمة مضافة وأهمية كبيرة، تضاف إلى مكانته التي يتمتع بها على الصعيد الدولي، مشيراً إلى اهتمام سموه الدائم بالرياضة والرياضيين، ودعمه المتواصل للقطاع الرياضي في الدولة.

وأضاف: اتحاد الكرة، منفتح على التعاون مع الجهات المختصة بالطب الرياضي، لأن هذا التخصص يفتح أبواب الثقافة الصحية للاعب، ويمنحه القدرة على عدم الوقوع في وهم المعلومات الخاطئة، لضمان ممارسة مستدامة للنشاط الكروي، وهذا الأمر يتحقق بوجود أطباء مؤهلين يعملون في الساحة الرياضة، مشيراً إلى سعادته بوجود نخبة رائعة من الأطباء من داخل وخارج الدولة في هذا المؤتمر.

ترحيب

من جهته، رحب سامي القمزي رئيس مركز فيفا الطبي المتميز في دبي، بالمشاركين في المؤتمر، مشيداً بدعم ورعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وتشريفه افتتاح المؤتمر الطبي المهم، موضحاً أن تنظيم المؤتمر، ولأول مرة خارج أوروبا، يرجع إلى المكانة المتميزة والمرموقة التي تتمتع بها إمارة دبي كمركز عالمي في هذا المجال.

وقال: الاتحاد الدولي لكرة القدم، ينظر إلى مراكزه الطبية المنتشرة في مختلف دول العالم، كسفير لنشر الثقافة الطبية الرياضية، ومنها مركز فيفا الطبي في دبي، الذي كان آخر مركز، تم منحه شارة الاعتماد والتميز من قبل الاتحاد الدولي، ومع ذلك، نال شرف تنظيم هذا المؤتمر، وهو رهان نعمل على استحقاقه.

وتابع: النشاط العلمي وإصدار الدارسات واستضافة المؤتمرات والدخول في الشراكات تدخل ضمن شروط فيفا لاعتماد التميز، لذلك وقع المركز اتفاقية تعاون مشترك مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، ثم دخلت جامعة محمد بن راشد آل مكتوم للطب والعلوم الصحية في هذه الاتفاقية، التي تهدف إلى نشر المعرفة وعمل البحوث والدراسات الطبية، وعقد الورش والدورات التدريبية وغيرها من الأنشطة.

وبين أن ثمرة هذا التعاون الثلاثي المشترك بين المركز والاتحاد والجامعة، توج في استضافة هذا المؤتمر الطبي للجمعية الأوروبية، الذي يضم نخبة متميزة من الأطباء العالميين والمعالجين الطبيين، حيث يشمل المؤتمر 10 ورش عمل وحوالي 85 محاضرة، ستناقش مجموعة من القضايا الطبية وطرق الوقاية من الإصابات، بالإضافة إلى العديد من المحاور التي ستسهم في تطوير مهارات وقدرات الكوادر الطبية المشاركة في هذا المؤتمر.

جلسة

الجدير بالذكر، أن من أبرز المشاركين في المؤتمر، الدكتور ميشيل دوخ رئيس اللجنة الطبية بـ «فيفا»، ويدير الجلسة الأخيرة للمؤتمر اليوم، والبروفيسور إفرايم كرامر مدير اللجنة الطبية لـ «فيفا»، ويتناول اليوم الأخير محاضرات مهمة في مجال طب الطوارئ.

ومتطلبات ومعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم في تنظيم المسابقات الكبرى، إلى جانب مشاركة الدكتور ريكارد برونا طبيب فريق برشلونة الأول، والدكتور لويس تيل بيريس المدير الطبي لنادي بنفيكا، والدكتور ماسيمو مانارا الطبيب السابق لنادي ميلان والطبيب الحالي لمنتخب الإمارات، بالإضافة إلى الدكتور جان بيسلي طبيب منتخب إنجلترا.

إسعافات

يحاضر في المؤتمر، الدكتور عمر السقاف المدير الطبي للإسعاف في دبي، لإطلاع المشاركين على تجربة الإمارات في تنظيم الإسعافات الطبية خلال المناسبات الرياضية القارية والعالمية، ويتطرق النقاش في المؤتمر إلى تطوير العلاقة الاحترافية مع الأجهزة الفنية، تحفيز أطباء الأندية لتطوير خبراتهم ومهاراتهم من خلال المشاركة والحصول على دبلوم الطب الرياضي، الذي ينظمه فيفا مجاناً من خلال الموقع الرسمي له.