استطلاع « البيان »:60 % يؤكدون ضعف مستوى الدوري

أكد 60% من المشاركين في استطلاع «البيان» الأسبوعي أنه مع ختام الدور الأول لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وضح أن المستوى الفني للمنافسات ضعيف، وطرحت «البيان» سؤالاً عن مستوى دوري الخليج العربي بختام الدور الأول، وأكد 40% من المشاركين في الاستطلاع على حساب «البيان» الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن المستوى مقبول مقابل 60% أكدوا أن دورينا ضعيف.

ولم تختلف النسب كثيراً في نتائج الاستطلاع على الموقع الإلكتروني و«تويتر»، حيث أكد 59% من المشاركين في الاستطلاع أن دورينا ضعيف، مقابل 41% أشاروا إلى أن المستوى مقبول.

من جانبه، أكد سالم حديد نجم منتخبنا الوطني ونادي الوصل السابق أن مستوى الدوري يعتبر متوسطاّ لا يمكننا الجزم بأنه ضعيف، وكذلك لا يمكن القول إنه قوي، وقال: يوجد تنافس بين 5 فرق على الصدارة، وفي المقابل لا نجد مثل هذا التنافس بين فرق القاع، وفي الوقت نفسه فإنه لا يوجد فريق يقدم مستويات ثابتة، بدليل فارق النقاط الضئيل بين الفرق، وفارق الأهداف.

وعزا حديد عدم قوة الدوري إلى غياب التعاقدات القوية، وتوقع أن تشتعل المنافسة في الدور الثاني.

ولم يختلف رأي حميد يوسف مدير فريق الوصل عن الرأي السابق، وأكد أن مستوى الدوري يفوق درجة المتوسط، ولا نستطيع أن نصفه بالقوي، مشيراً إلى أن السبب في تذبذب مستوى الفرق.

وقال: بعض اللاعبين يدخلون المباريات بطمأنينة فيفاجؤون بمستويات قوية من المنافسين وتخسر فرقهم أمام فرق أقل في المستوى، والنتائج تأتي دائماً مغايرة للتوقعات والحسابات.