ليما: «بطل الشتاء» خطوة نحو الهدف

نجح فريق الوصل في حسم لقب «بطل الشتاء» بعد فوز مثير على شباب الأهلي دبي بثلاثية نظيفة، رفعت من رصيد الوصل إلى «25» نقطة محافظاً على صدارة الدوري ومتساوياً مع العين في النقاط، إلا أن الأخير يحتل مركز الوصافة، نظراً لأفضلية الوصل الذي تعادل مع «الزعيم» 2-2 في أرضه.

المحترف البرازيلي في صفوف الوصل فابيو دي ليما، أكد أن حسم فريق للقب «بطل الشتاء» يعد أمراً جيداً لكنه يبقى مجرد خطوة في طريق الوصل نحو تحقيق الهدف الأكبر ألا وهو لقب الدوري لهذا الموسم، مشيراً إلى أن الدور الثاني سيتسم بالصعوبة واشتداد المنافسة على اللقب. وأبدى محترف الوصل سعادته بتجديد عقده مع الفهود لمدة أربعة مواسم جديدة.

وقال: «أنا فخور ببقائي مع الوصل» موضحاً أنه يشعر بالانسجام مع زملائه بالفريق.

روح الفريق

وأضاف ليما: لقد لعبت مع كايو أربع سنوات حتى الآن وشكلنا ثنائياً مميزاً مع باقي الفريق، موضحاً أن الوصل لا يقوم على كايو وليما فحسب، لكن الجميع يؤدي بروح قتالية وروح الفريق الواحد.

وأضاف: «من يقول إن الوصل هو ليما فقد أخطأ لأنني مجرد فرد، والجميع يؤدي ما عليه حتى وإن كنت من أقود الوصل للانتصارات. وأوضح محترف الفهود أن على الإمبراطور التركيز في المباريات المقبلة في دوري الخليج العربي. وأضاف ليما: بالنسبة للمشاركة في دوري أبطال آسيا فقد طالبنا البعض سابقاً باللحاق بالبطولة القارية .

وقد حققنا الهدف والآن هناك من يتساءل كيف سيوفق الوصل بين منافسته على لقب الدوري واللعب في دوري أبطال آسيا، وأحب أن أؤكد في هذه الجزئية أننا تأهلنا ولحقنا بالبطولة القارية، بهدف تقديم مردود طيب وإسعاد الجمهور الوصلاوي.

كل البطولات

وقال محترف الوصل كايو: إن الإمبراطور يسعى للتركيز في كل البطولات ويلتفت إلى منافسات كأس الخليج العربي، مضيفاً: تنتظرنا مواجهات مهمة وعلينا القتال على الجبهات كافة، مشيراً إلى أن الدور الثاني سيكون مختلفاً تماماً عن الدور الأول.

فهناك من سينافسك على اللقب وآخر يطمح إلى حجز مقعد في دور أبطال آسيا وآخر يسعى لتفادي الهبوط. ونحتاج للتركيز في الدور الثاني، موضحاً أن حالة المنافسة على اللقب من جهة الوصل موجودة منذ بداية الدوري ونطمح لتحقيق اللقب.

مباراة جيدة

وقال مدرب الوصل الأرجنتيني رودولفو أروابارينا: «قدمنا مباراة جيدة، ونجحنا في استغلال جميع أخطاء المنافس، وسيطرنا على المباراة وعلينا التركيز على لقاء الوحدة المقبل في كأس الخليج العربي وطي صفحة شباب الأهلي دبي، مضيفاً: هدفنا أكبر من لقب بطل الشتاء حيث نتطلع لصدارة الدوري في ختام الدور الثاني والتتويج باللقب.

من جانبه أكد مهدي علي مدرب فريق شباب الأهلي دبي، تحمله مسؤولية الخسارة إلى جانب بقية اللاعبين، مشيراً إلى أن الوصل استحق الفوز وأن الأخطاء الفردية منحت الوصل التفوق، موضحاً أن هذه الأخطاء ما كان لها أن تقع من مدافع مبتدئ.

وقال محمد علي العامري عضو مجلس إدارة نادي الوصل المدير التنفيذي للنادي: إن هناك العديد من الشائعات التي تتردد من حين لآخر منها رحيل ليما والأجانب وأخرى تفيد برحيل المدرب وكل هذا الكلام لا أساس له من الصحة.

نتائج

أوضح محمد العامري أن النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق بفضل جمهور الوصل ولقب «بطل الشتاء» لا يعني شيئاً إذا لم نتوج باللقب نهاية الموسم.