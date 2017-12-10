عموتة: سعيد بالأداء ولست راضياً عن الطرد

أعرب الحسين عموتة، مدرب الوداد الرياضي المغربي، عن رضاه بالأداء الذي قدمه فريقه أمام باتشوكا المكسيكي، في مقابل عدم رضاه بطرد كابتن الفريق إبراهيم النقاش. ويُذكر أن إبراهيم النقاش حصل على البطاقة الصفراء الثانية (ق69) مما ضاعف معاناة الوداد المغربي.

وقال عموتة: «لا نستحق الخسارة عطفاً على الأداء البطولي في ظل النقص العددي، والدفاع كان منظماً بشكل جيد، ومع الدفع بإسماعيل الحداد كان لدينا ثلاث فرصة مهمة للتسجيل، لكنها لم تُستغل، كما دفعنا بأفضل العناصر على دكة الاحتياط»، مشيراً إلى أن خروج إبراهيم النقاش قد صعّب المهمة، لكن فريقه لم يستسلم، وجاء منظماً في أغلب الأوقات، وصنع فرصاً مهمة، ولم نخسر إلا في الأمتار الأخيرة.

وأوضح عموتة أن فريقه عانى الإجهاد، إذ إنه وصل قبل يومين، وذلك يرجع إلى ظروف إدارية للفريق، «في مقابل أن الخصم قد وصل قبلنا بثلاث أيام، وكان لديه فرصة للتخلص من الإرهاق والاستعداد بشكل أمثل».

توتر وتأهل

ومن جانبه، قال الأوروغوياني دييغو ألونسو، مدرب فريق باتشوكا المكسيكي، إن فريقه لم يقدم المستوى المأمول خلال شوط المباراة الأول، لافتاً إلى أن التوتر سيطر على لاعبيه، لكنه عاد في الشوط الثاني وعدّل مجريات المباراة، وصنع العديد من الفرص المؤكدة للتهديف.

وأضاف: «التأهل كان صعباً أمام فريق الوداد الرياضي القوي، وأنا معجب شخصياً بطريقة لعبهم، وقد تمنيت أن ننهي المباراة مبكراً، لكن ضياع الفرص واستبسال الخصم أجّلا التسجيل في الدقائق الأخيرة من الوقت الإضافي».

وأشار ألونسو إلى سعادته بالأداء على الرغم من الوقوع في بعض الأخطاء، لكن تبرير ذلك أن الفريق لديه بعض اللاعبين الشباب الذين لا تتعدى أعمارهم 18 عاماً، كما أنه معجب جداً باللاعب غونزليس، إذ إنه يستطيع اللعب في أكثر من مركز، سواء دفاع أو هجوم، لأنه يحب كرة القدم، ويسهّل الأمر على المدير الفني. وعن مواجهة غريميو البرازيلي في نصف النهائي، أكد أن «غريميو، بطل أميركا الجنوبية، استطاع تحسين أدائه ونتائجه في المرحلة الأخيرة، ولديه بعض اللاعبين الجيدين، ونحن على دراية بأسلوبه».