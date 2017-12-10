باتشوكا يتخطى الوداد ويتأهل لنصف النهائي

تأهل باتشوكا المكسيكي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية بعد تغلبه بصعوبة على الوداد البيضاوي المغربي بهدف دون رد مساء أمس على استاد مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي في الدور ربع النهائي من البطولة.

وسيواجه باتشوكا فريق غريميو البرازيلي بعد غدٍ في نصف النهائي البطولة على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، فيما سيلعب الوداد بطل إفريقيا في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس مع أوراوا ريدز الياباني.

ويدين باتشوكا بالفضل في فوزه إلى لاعب خط الوسط فيكتور غوزمان الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 112 في الوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ولعب الوداد المغربي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 69 بعد طرد لاعبه إبراهيم النقاش لحصوله على الإنذار الثاني.

نزعة هجومية

غلبت النزعة الهجومية على تشكيلة الحسين عموتة مدرب الوداد المغربي، وحاول الوداد مباغتة باتشوكا المكسيكي في بداية اللقاء بغية إحراز هدف مبكر يربك المنافس إلا أن محاولاته لم يكتب لها النجاح.

وبدا الحذر واضحاً على أداء الفريق المكسيكي في بداية المباراة قبل أن يتخلص من تراجعه الدفاعي ويبدأ في تبادل الهجمات مع الوداد البيضاوي.

ورغم ميل الاستحواذ في الشوط الأول إلى مصلحة باتشوكا بنسبة 56% مقابل 44% للوداد إلا أن الفريق المكسيكي لم يتمكن من تشكيل خطورة واضحة على دفاع حارس «وداد الأمة».

وسيطر الفريق المكسيكي على الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول وسعى إلى هز شباك لعروبي الذي حافظ على نظافة شباكه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ضغط مكسيكي

ضغط باتشوكا المكسيكي مطلع الشوط الثاني بعدما نجح في السيطرة على مجريات الأمور وسط تراجع للاعبي الوداد.

طرد مؤلم

وتلقى الوداد البيضاوي ضربة موجعة بعد طرد لاعب خط الوسط إبراهيم النقاش لحصوله على الإنذار الثاني نتيجة تدخله القوي مع خورخي هيرنانديز ليكمل الفريق المغربي المباراة بعشرة لاعبين.

وفشل باتشوكا في استغلال الفرص الكثيرة التي أتيحت له لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وكثف باتشوكا من ضغطه في الوقت الإضافي إلى أن نجح فيكتور غوزمان في تسجيل هدف الفوز برأسية مستغلاً عرضية متقنة من جوناثان جهة اليمين أودعها غوزمان الشباك على يمين الحارس زهير العروبي في الدقيقة 112.