الاتحاد الإماراتي يعلن رسمياً المشاركة في "خليجي 23"

المصدر:
  • دبي ــ إيهاب زهدي
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أكد اتحاد الكرة الإماراتي، في بيان رسمي صدر مساء اليوم السبت، مشاركته في "خليجي 23" في الكويت خلال الفترة من 22 ديسمبر الجاري إلى 5 يناير المقبل، وجاء ذلك في رسالة رسمية أرسلها الاتحاد إلى نظيره الكويتي، استجابة للدعوة التي تلقاها أمس من نظيره الكويتي للمشاركة.

وأشار المهندس مروان بن غليطة رئيس الاتحاد، خلال البيان الرسمي، إلى أن الموافقة على المشاركة تأتي ابتهاجاً برفع الحظر عن الكرة الكويتية، ومؤكداً ثقته بقدرة الكويت على تنظيم بطولة خليجية ناجحة، وأن الاتحاد الإماراتي، يضع كل خبراته لخدمة الاتحاد الكويتي من أجل تنظيم بطولة ناجحة.

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