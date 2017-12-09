برانديللي: سنظهر بوجه مختلف في الدور الثاني

أكد الإيطالي تشيزاري برانديللي مدرب النصر، أن فريقه سيظهر بوجه مختلف في الدور الثاني، وأنه سيعمل على تعويض كل النقاط التي ضاعت في المرحلة الأولى بطريقة سهلة وغير مستحقة، مشيرا إلى أن النصر يملك فريقاً متجانساً وكان يستحق إنهاء الدور الأول في مركز أفضل ورصيد أعلى بالنقاط، وقال: سنبذل كل طاقاتنا من أجل ذلك، لدينا فريق جيد يعمل بجدية وأنا واثق أن جميع اللاعبين سيكونون عند حسن الظن، وسيقاتلون لتحسين وضعية الفريق والذهاب إلى أبعد مرحلة يمكن الوصول إليها.

جاءت تصريحات المدرب الإيطالي عقب فوز النصر على الإمارات بهدف دون رد، في ختام الدور الأول لمسابقة دوري الخليج العربي أول من أمس.

سيطرة كاملة

وأوضح برانديللي أحقية النصر في الخروج بالعلامة الكاملة، بعد سيطرة كاملة على المباراة منذ البداية خلق خلالها العديد من الفرص، لكنه لم يوفق في تحويلها إلى أهداف، وقال إن لاعبيه أصابهم التوتر والعصبية بسبب فشلهم في الوصول إلى المرمى الأمر الذي تمكن من معالجته في الشوط الثاني الذي واصل فيه النصر تقديم عروضه الجيدة وبدا واضحاً أنه الطرف الأفضل على صعيد خلق الفرص والاستحواذ والتحكم في مجريات الأحداث بالشكل الذي أراد إلى أن نجح في الحصول على ضربة الجزاء وتحويلها إلى هدف الفوز، موجهاً الشكر إلى لاعبيه على روحهم القتالية طيلة الـ90 دقيقة.

سعادة بالاختيار

وعبر برانديللي عن سعاته باختيار 4 لاعبين من النصر في صفوف المنتخب الوطني، وقال: أنا سعيد بدعوة جاسم يعقوب وخليفة مبارك للمنتخب للمرة الثانية، هذا يعني أننا نقوم بعمل جيد وأتمنى في المرات المقبلة أن يكون أكثر من 4 لاعبين من النصر في المنتخب وواثق من عودة طارق أحمد أيضا.

وعن رأيه في نقل شارة الكابتن من طارق أحمد إلى أحمد الياسي، أوضح المدرب الإيطالي أن هذا أمر يعود إلى إدارة الفريق وبالتشاور مع اللاعبين.

خسارة مستحقة

من جهته أكد نورالدين العبيدي مدرب الإمارات، أن فريقه خرج بخسارة غير مستحقة من النصر، وأن المباراة كانت اقرب للتعادل، مشيرا إلى أن الصقور خسر بطريقة ساذجة وهي ليست المرة الأولى التي يخسر فيها بهذه الطريقة بعد لقاء الجزيرة، وقال: قدمنا أداء جيدا من الناحية التكتيكية لكن افتقدنا التركيز في لحظة ما استغلها النصر ليحصل على ضربة جزاء جاء منها الهدف.

وأضاف: صحيح الإمارات تطور على كافة المستويات فنياً وتكتيكياً، ولكن ذلك غير كاف لتحقيق الانتصارات وهذا أمر مقلق لأننا بحاجة إلى النقاط لتحسين مركزنا في جدول الترتيب، كنا نعلم أن نقطة التعادل مرضية أمام النصر وحاولنا الخروج بهذه النتيجة في النهاية نحن مطالبون بالعمل أكثر وتدارك نقائص الدور الأول.

لمسة أخيرة

وأوضح نور الدين العبيدي أن الإمارات افتقد إلى اللمسة الأخيرة أمام النصر، وانه أوجد بعض الفرص التي كانت كافية للخروج بنتيجة التعادل على الأقل وأنه راض على الشكل العام للفريق رغم غياب 4 عناصر مؤثرة في الخط الدفاعي. وبخصوص عدم الاعتماد على المهاجم سيباستيان ليتو إلا في 10 دقائق الأخيرة، وعلاقة ذلك بإمكانية تغييره في الانتقالات الشتوية، صرح نورالدين العبيدي أن ملف التعاقدات بيد الإدارة وقال انه تولى قيادة الفريق بشكل مؤقت ويحاول العمل بما توفر من لاعبين، وقال: لا أستطيع التحدث بشأن الميركاتو لأني مدرب مؤقت وأقوم باختيار التشكيلة وفقاً للأكثر جاهزية ولا فرق بالنسبة لي بين لاعب أجنبي ومواطن.

تدعيم

أكد نور الدين العبيدي أن الإمارات يحتاج إلى عمل كبير على كافة المستويات دون الدخول في التفاصيل وأن الإدارة تقوم بجهود متواصلة لتعزيز الفريق في الميركاتو الشتوي.