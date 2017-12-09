«وداد الأمة» يطمح لكتابة التاريخ أمام باتشوكا

يتطلع الوداد البيضاوي المغربي إلى كتابة التاريخ في أول مشاركة له في بطولة كأس العالم للأندية عندما يلتقي فريق باتشوكا المكسيكي في الخامسة مساء اليوم على استاد مدينة زايد الرياضية في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية «الإمارات 2017».

ويدخل بطل أفريقيا والملقب بـ«وداد الأمة» البطولة بطموحات كبيرة ساعياً لتكرار إنجاز مواطنه الرجاء البيضاوي الذي سجل أفضل مشاركة عربية في تاريخ البطولة عندما أحرز المركز الثاني والميدالية الفضية في نسخة عام 2013 بعدما نجح في التأهل إلى نهائي نسخة عام 2013 التي أقيمت في المغرب، ولكنه خسر في النهائي أمام بايرن ميونخ الألماني. الوداد الذي يشارك في مونديال الأندية للمرة الأولى بعد تتويجه بلقب «الأميرة السمراء» للمرة الثانية في تاريخه عقب فوزه على الأهلي المصري في النهائي سيسعى إلى تحقيق الفوز في مواجهة باتشوكا المكسيكي من أجل المرور إلى الدور نصف النهائي ومواجهة جريميو البرازيلي بطل أميركا اللاتينية.

وتاريخياً تواجهت الأندية العربية والأفريقية 10 مرات أمام الأندية المكسيكية، وبالنظر إلى باتشوكا بطل الكونكاكاف الذي يشارك في البطولة للمرة الرابعة في تاريخه فإن التفوق النسبي يميل لمصلحة الأندية الأفريقية على حساب نظيرتها المكسيكية في النسخ السابقة في البطولة، حيث تفوق النجم الساحلي التونسي على باتشوكا في الدور الثاني في نسخة عام 2007 بهدف وحيد، كما فاز مازيمبي الكونغولي على باتشوكا بهدف دون رد في نسخة عام 2010 التي استضافتها الإمارات.

ويملك الوداد البيضاوي مجموعة مميزة من اللاعبين تحت قيادة المدرب المغربي المتألق الحسين عموتة الذي أعاد الفريق لواجهة البطولات القارية الأفريقية بعد غياب طويل، وينتظر الفريق مساندة كبيرة من الجالية المغربية المقيمة في الإمارات من أجل مؤازرة فريقها ما قد يشكل نقطة قوة إضافية للوداد في البطولة.

ويعول عموتة في مواجهة باتشوكا على السرعة التي يتميز بها لاعبو فريقه خاصة في الهجمات المرتدة السريعة مع الصلابة الدفاعية التي تميز الخط الخلفي، وتضم قائمة الوداد والمتوقع الدفع بها في تشكيلة المباراة مجموعة كبيرة من اللاعبين من أصحاب المهارات، حيث من المنتظر الدفع بزهير العروبي في حراسة المرمى ومن أمامه رباعي الدفاع عبد اللطيف نصير ويوسف رابح وأمين عطوشي وبدر كادارين، وفي الوسط صلاح الدين السعيدي وإبراهيم النقاش وأمامهما وليد الكرتي، فيما سيعتمد عموتة في الهجوم على الثلاثي الخطير إسماعيل الحداد ومحمد أوناجم الذي استعاده الفريق بعد تعرضه للإصابة في الفترة الماضية وإن كانت مشاركته في المباراة غير مؤكدة وقد يحل محله محمد أولاد، بالإضافة إلى المهاجم الشاب الخطير الذي يعول عليه الجهاز الفني الكثير أشرف بن شرقي.

في المقابل، يسعى باتشوكا المكسيكي الذي يشارك في مونديال الأندية للمرة الرابعة إلى التأهل لنصف النهائي وللمرة الثانية، حيث كان أفضل مركز أحرزه الفريق الملقب بـ«لوس توزوس» الرابع في نسخة عام 2008. وأنهى باتشوكا استعداداته صباح أمس حيث فضل الجهاز الفني للفريق بقيادة المدير الفني دييجو ألونسو خوض التدريبات في الفترة الصباحية خلال تواجده في العاصمة أبوظبي.