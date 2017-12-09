العطاس: كسرنا حاجز الرهبة.. ومواجهة أوراوا «غير»

أكد مهاجم الجزيرة الشاب أحمد العطاس إن لديه طموحاً كبيراً، خصوصاً فيما يتعلق بالاحتراف الخارجي، ويتمنى ذلك، ويرى في الاحتراف الخارجي مثلاً وقدوة في المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الحالي، ويتمنى يوماً أن يحاكي صلاح في مستواه الفني وانضباطه ومساعدته للفرق التي خاض تجارب احترافية فيها، ومروراً بمساعدته لمنتخب بلاده، فصلاح بالنسبة للعطاس القدوة والمثل.

وعن اهتزاز المستوى للجزيرة أمام أوكلاند سيتي خصوصاً في شوط المباراة الثاني، أرجع العطاس هذه الظاهرة إلى رهبة المونديال لأن الجزيرة يشارك للمرة الأولى في تاريخه وأمام أوكلاند سيتي صاحب اكثر المشاركات في المونديال بواقع 9 مشاركات، وقد وفق الجزيرة وحقق المطلوب بالتأهل إلى ربع النهائي.

وعن مواجهة اليوم أمام أوراوا الياباني في ربع النهائي قال العطاس للآسف الوقت لم يسعفنا في حصص تدريبية إضافية، والفاصل فقط بين المباراتين يومين، لكن الجزيرة بمن حضر ولديه بدائل وتشكيلة متجانسة، ومشيراً إلى أن الفريق مر بظروف صعبة من حيث الإصابات، لكن لديه بدائل من اللاعبين الشباب، وهم على قدر الوعد.

وأكد العطاس أن فريقه يقترب من منصات المجد والفرصة مؤاتية لعبور أوراوا الياباني إلى نصف النهائي ومواجهة ريال مدريد.

ومشيراً إلى أن الجميع يتطلع إلى هذه المواجهة، والتركيز بأكمله على مباراة اليوم.

وأشار العطاس إلى أنه يطمح في فرصة المشاركة في المونديال، وفي الوقت نفسه يحترم وجهة نظر المدير الفني، والمهم بالنسبة هو فوز الفريق لأن المكسب للجميع وليس شخصا بعينه. وشدد اللاعب الشاب على انه يكثف من جهده في التدريبات من أجل حجز مقعد أساسي في التشكيلة وهذا الأمر ليس سهلاً خصوصاً مع وجود كوكبة من نجوم الجزيرة، لكنه راضٍ تماماً بمشاركاته المحلية، وقيده ضمن قائمة المونديال، مؤكداً أنه دوماً رهن إشارة المدير الفني.