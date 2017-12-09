«الإمبراطور» بطل الشتاء

حسم فريق الوصل لكرة القدم لقب بطل الشتاء، أمس، بفوز مثير على نظيره شباب الأهلي - دبي 3 - 0 على ملعب الفهود بزعبيل في ختام الدور الأول لدوري الخليج العربي، ووصوله إلى «25» نقطة محتلاً صدارة الدوري، رغم تساويه مع العين «الوصيف» بالرصيد نفسه، بينما تجمد رصيد شباب الأهلي - دبي عند النقطة 15 في المركز السادس، وشهدت المباراة طرد وليد عباس وسالمين خميس لاعبي شباب الأهلي دبي في الدقيقتين 81 و 88.

بادر البرازيلي ليما بالتسجيل للإمبراطور «ق 24» وأضاف مينديز الهدف الثاني في الدقيقة التالية «25»، بينما زاد الأسترالي كاسيرس غلة الوصل بهدف ثالث في الدقيقة 73، وهو الهدف الأول للاعب مع الفهود، وتعرض مدافع الوصل وحيد إسماعيل للإصابة في الرأس إثر احتكاك قوي مع ماخيت ديوب، إلا أنه أكمل المباراة.

ورفع جمهور الوصل «تيفو» لمدرب الفريق الأرجنتيني أروابارينا، وفي المقابل رفعت جماهير شباب الأهلي - دبي لافتة عليها صورة المدرب السابق كوزمين وعدد الإنجازات التي حققها مع الفريق.

وتواجد المدرب الإيطالي البيرتو زاكيروني المدير الفني لمنتخبنا في المدرجات لمتابعة المباراة.



وفي المباراة الثانية فاز العين على مضيفه الظفرة 2 - 1 مواصلاً مطاردته للقمة، تقدم «الزعيم» بهدف محمد عبد الرحمن في الدقيقة 49، وأضاف إبراهيم دياكيه الهدف الثاني في الدقيقة 57، وأحرز البديل سعيد الكثيري هدف الظفرة في الدقيقة 80، وشهدت المباراة تجدد إصابة عمر عبد الرحمن في الأنكل خلال الجزء الأخير من اللقاء وغادر الملعب.



وفي المباراة الثالثة رفض فريقا دبا الفجيرة والشارقة الفوز وانتهت مباراتهما بالتعادل 1 - 1، بملعب الفجيرة، وهو التعادل الرابع على التوالي بين الفريقين في عصر الاحتراف، وتقدم الشارقة بهدف ويلتون سواريس في الدقيقة 58، ولم تستمر فرحة «الملك» سوى 4 دقائق ليعيد المغربي إدريس فتوحي المباراة لنقطة التعادل في الدقيقة 62 ووصل دبا إلى 11 نقطة والشارقة إلى 10 نقاط.